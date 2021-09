Come vestirsi dopo la crisi: spazio a fantasia ed eccentricità

4' di lettura

Il lascito di questa infinita crisi sanitaria e culturale, almeno per quel che riguarda i mores vestimentari e con beneficio di inventario, non sembra essere la santificazione moraleggiante con annessa devoluzione pseudo pauperista o responsabile invocata nei momenti più bui, e nemmeno l’annullamento del distinguo tra pubblico e privato, ovvero il dilagare nel quotidiano lavorativo e sociale di una pigrizia pigiamosa che annulla ogni remora in nome del comfort, movimento che in realtà andava avanti da tempo tra le genti e che adesso è solo stato ufficialmente sancito dai poteri forti del fashion.

No, il lascito, a giudicare almeno dalle più interessanti collezioni per l’autunno-inverno 2021-2022, ora nei negozi, è tutto uno scintillare, sbrilluccicare e accecare con colori saturi e lisergici, a ogni ora, senza tema di osare a mezzogiorno ciò che, per protocolli ormai vetusti, sarebbe forse più adatto a mezzanotte, o in ufficio quello che un tempo era considerato clubwear. Il confino ci ha trasformati tutti, o quasi, in entertainer: prima con gli infiniti webinar e le dirette e le trasmissioni di ogni sorta per indottrinare su qualsiasi cosa, poi con i patetici e interminabili sketch tiktokari, cui non si sottrae proprio nessuno, dal sedicente medico allo chef all’influencer che si arrabatta con linguaggi sempre più sincopati.

La moda non diventa essa stessa teatrino - lo è già, almeno nella sua forma digitale - ma segue e asseconda questo prepotente moto esibizionistico, in un vorticare di superfici che acchiappano l’occhio e forme che rivelano il corpo, merce suprema. Si dice cha ai periodi di crisi succedano invariabili fiammate di eccentricità ed escapismo. Questo momento storico non fa eccezione ma, in accordo con il rimpicciolimento dell’esistere nel sottosuolo digitale, sono roaring twenties da camera, se non da cameretta, quindi minimi. Nondimeno, si ruggisce, sicché la moda riguadagna la M maiuscola e il sacrosanto diritto all’eccesso, al godimento e alla più inutile, e per questo indispensabile, frivolezza. Chi ha bisogno ad esempio di un cappotto d’oro lucente, di una stola di finta pelliccia foderata di paillettes, di zeppe geometriche e leggings ipnotici?

Nessuno, forse. O tutti. Li propone Prada, vestendo il corpo di guaine che brulicano psichedelie ritmiche e sovrapponendo a questa seconda pelle tutto un armamentario di capi sospesi tra la soubrette e il collegio. L’idea delle gambe stampate, a dirla tutta, non è della signora Miuccia: fu Emilio Pucci, decenni fa, il primo a immaginare la finta nudità della guaina vorticante. Nella casa che porta il suo nome si continua ad aggiornare il ricchissimo archivio, con gusto e sensibilità. Questa stagione è il colore a dilagare, sugli abiti come sulle gambe sempre scoperte ma mai svelate, vivace eppure desaturato, di una luminosità quasi estiva.

Altrove il corpo si scopre per davvero a favor di camera, senza filtri di sorta. Alessandro Dell’Acqua, da N°21 ha in mente una fantasia borghese e perversa, fatta di molto nudo e lingerie, perchè alla pruderie rinunciataria e depressa sarà bene reagire a suon di scosciature e libertinaggio, forse solo suggeriti e mai esperiti - sul web si guarda, ma non si tocca.