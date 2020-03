Come viene verificato che il cliente non abbia sinistri negli ultimi cinque anni?

(Panumas - stock.adobe.com)

Si guarda l’attestato di rischio e si riconosce il beneficio solo se nelle caselle dei cinque anni precedenti e di quello in corso risulti «zero». Non vengono tenute buone le annualità per le quali il dato non è disponibile («ND» o «NA»). Quindi di fatto la polizza famiglia non vale per i neopatentati già assicurati, che non hanno una storia assicurativa così lunga. Per quelli che stipulano la loro prima polizza, invece, vale.