Comelico, la galleria che vale il 40% del Pil

Lungo la statale 52 Carnica, tra Tarlisse e ponte della Lasta, una galleria è l’unico collegamento tra il Cadore e il Comelico, una valle chiusa tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e l’Austria. Dopo i fatti del Ponte Morandi la galleria, costruita nel 1986, è finita nell’elenco delle opere oggetto prima di indagini e poi di manutenzione straordinaria per «grave ammaloramento». Ma l’ipotesi iniziale di Anas - una chiusura totale per 545 giorni - ha mobilitato l’intero territorio. Sono nate due realtà: un primo Comitato chiamato Galleria Comelico Bis ha sostenuto la necessità di creare una seconda galleria, una canna adiacente a quella da restaurare, poi l’associazione Comelico Nuovo ha raccolto 3.700 iscritti in un territorio che ha visto scendere la popolazione da 10.500 a 6.800 in anni di continuo spopolamento. Per evitare che l’esodo continui occorre impedire l’isolamento, che si tradurrebbe in un disastro economico: è stato calcolato che il Pil della valle - 100 milioni, in buona parte legato al turismo - si ridurrebbe del 35-40% per tre o quattro anni. Anche nel caso della ipotesi avanzata da Anas di una chiusura parziale della galleria, ma per 745 giorni. Una possibilità avanzata in mesi di discussioni è quella di recuperare la vecchia strada statale, consegnata ai due comuni di Santo Stefano di Cadore e Auronzo quando è entrata in servizio la galleria, ma rimasta senza manutenzione per carenza di fondi, ormai parzialmente crollata. Altrimenti, per gli studenti e i pendolari la chiusura della galleria significa dover passare per la ​​provinciale 532 e dal passo di Sant’Antonio, lunga e ripida: un percorso da un’ora e un quarto al posto di 10 minuti, e spesso non percorribile in pieno inverno. Per aziende come la segheria di Davide Doriguzzi, 28 anni, terza generazione della Doriguzzi Mario, in fondo alla Val Visdende, senza galleria il lavoro si ferma, e insieme il lavoro di 50 addetti e altrettanti artigiani e collaboratori: «Non ci sarebbe modo di fare arrivare autotreni e camion a rimorchio - spiega - L’alternativa di passare per Dobbiaco significa decuplicare i tempi, un situazione non sostenibile».