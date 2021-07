Comfort Zone si allea con Belmond

2' di lettura

Comfort Zone, il brand di skincare professionale del gruppo Davines - B Corporation

con una distribuzione internazionale in oltre 90 Paesi nel mondo -, annuncia la partnership con Belmond, marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso.



I prodotti e trattamenti del brand - contraddistinti da formulazioni caratterizzati da packaging e produzione carbon neutral - saranno presenti nelle esclusive Spa di quattro tra le proprietà Belmond: il Cipriani a Venezia, lo Splendido a Portofino, il Castello di Casole in Toscana e il Grand Hotel Timeo a Taormina.

Loading...

Le linee viso e corpo sono sviluppate e prodotte in Italia al Davines Village a Parma, la nuova sede che dal 2018 incarna i valori aziendali e favorisce le scelte di innovazione, trasparenza ed impegno ambientale e sociale che guidano il gruppo.Nel 2016 l’azienda ha ottenuto la certificazione B Corporation, entrando così a far parte del network globale di imprese che intendono il business come forza di cambiamento positivo per il mondo, nel rispetto dei più rigorosi criteri di etica, trasparenza e sostenibilità.

Il team di Ricerca&Sviluppo di Comfort Zone è guidato da una visione che unisce scienza, sostenibilità e un approccio olistico alla persona. Oltre 40 ricercatori, chimici, biologi e dermatologi - supportati da un Comitato Scientifico multidisciplinare e da numerose Università - lavorano con l’obiettivo di sviluppare formulazioni clean altamente concentrate in principi attivi di origine naturale e con molecole high-tech dermocompatibili.

Le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione e dal packaging - realizzato in carta riciclata certificata Fsc, bioplastica, plastica riciclata o in materiali riciclabili - sono interamente compensate attraverso EthioTrees, un progetto proprietario di riforestazione in Etiopia. I prodotti e i trattamenti del marchio sono disponibili in centri benessere, spa e selezionati retailer in tutto il mondo.