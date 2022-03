Comin & Partners punta sostenibilità integrata ed entra in Open Impact

Ascolta la versione audio dell'articolo

Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali, cresce ed entra nel capitale sociale di Open Impact, start-up innovativa che fornisce alle aziende servizi di misurazione, valorizzazione e gestione dell’impatto sociale, ambientale ed economico in una concezione di sostenibilità integrata. La partnership ha l’obiettivo di offrire una gamma di nuovi servizi di posizionamento e comunicazione per le aziende, a partire dalla misurazione dell’impatto reale generato dalle attività delle imprese, a livello ambientale. Questo per valutare l'aderenza ai criteri Environmental, social e governance (Esg), per esempio, e fare in modo che le società costruiscano progetti di sostenibilità basati su una visione complessiva dell’impatto generato. Una scelta, per entrambe le realtà, di sviluppo e apertura nei confronti del mercato che arriva in un momento istituzionale decisivo, nel quale imprese e istituzioni guardano alla sostenibilità come un fattore essenziale per la crescita e in cui gli investimenti del Pnrr hanno l’obiettivo di generare il maggiore impatto positivo possibile.

«Struttureremo la nostra partnership con Open Impact per ampliare ancora la gamma di servizi che offriamo al mercato, guardando alla sostenibilità come a qualcosa che può essere misurato scientificamente e raccontato in modo profondo e coerente: è il futuro per la reputazione dei nostri clienti» spiega Gianluca Comin, presidente e fondatore di Comin & Partners. Da parte sua Luigi Corvo, Ceo di Open Impact e professore di Economia aziendale all’Università Bicocca di Milano, segnala: «Dopo anni di ricerca e lavoro per clienti molto diversi, la collaborazione con un player della comunicazione strategica come C&P ci permette di completare una parte fondamentale della nostra visione». La partnership sostiene anche il progetto di sostenibilità di Comin & Partners We BeLong to Sustainability, lanciato nel luglio 2021, volto a supportare le aziende nelle attività di posizionamento su tutti i temi legati alla sostenibilità, nell’individuazione di obiettivi a medio-lungo termine sui princìpi Esg e sulla Csr, e nella realizzazione del bilancio di sostenibilità, volto a generare valore aggiunto nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.