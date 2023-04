Comincia la corsa al camice bianco: «Più posti a Medicina, ma il numero chiuso resta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%». Così il ministro della Salute Orazio Schillaci alla vigilia della prima data dei nuovi test di Medicina (i «Tolc») che cominciano giovedì 13 aprile e che vedono in corsa quasi 80mila candidati per 14.787 posti, numeri in linea con l’anno scorso che però potrebbero salire nei prossimi mesi a 18-19mila. Una quota mai raggiunto finora che però non significa - come ribadito da Schillaci - un passo verso l'abolizione del numero chiuso.

Più posti a Medicina, ma il numero chiuso resta

Nonostante il pressing per eliminarlo anche all’interno della maggioranza dove a esempio è la Lega e il suo leader Matteo Salvini a spingere di più per cancellarlo, il numero chiuso e dunque le selezioni per entrare nei corsi universitari in tutta Italia restano quest’anno e anche nel prossimo futuro. «È previsto un allargamento del numero programmato, ma non un superamento del numero chiuso. Gia quest'anno il numero degli iscritti potrà aumentare di una quota tra il 20 e il 30%», ha spiegato Schillaci. Che ha ricordato come «la vera carenza, che non è solo italiana, è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni». Quindi, «dobbiamo agire - insiste il ministro - per far tornare i medici nel pubblico rendendo più attrattivo il Ssn. Sugli infermieri stiamo cercando soluzioni».

Boom di domande per 15mila posti pronti a salire a 18-19mila

Intanto è boom dei candidati al test per entrare a Medicina e Chirurgia anche per effetto della nuova prova, in vigore da quest’anno, che consente di tentare anche ai ragazzi del penultimo e dell'ultimo anno delle scuole superiori. Dal 13 al 22 aprile è fissata infatti la prima finestra di prove Tolc per il 2023. I posti a disposizione come detto al momento sono 14.787 per Medicina, 1.384 per Odontoiatria, 1.082 per Veterinaria. Pochi per le domande arrivate, anche se come detto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini insieme al collega Schillaci sta valutando un aumento del 20-30%: sono infatti 79.356 i giovani che si sono iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana. Il numero complessivo potrebbe dunque salire a 18-19mila.

L’identikit dei candidati ai test

Sul totale degli iscritti, le donne sono circa il 70% (55.441) rispetto al 30% degli uomini (23.915). In particolare, per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria gli iscritti in totale sono 72.450. Gli studenti candidati dell'ultimo anno delle secondarie sono 27.625, mentre 16.192 sono i ragazzi del quarto anno. Sono invece 28.633 gli aspiranti medici già in possesso di un diploma di scuola o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio. Gli iscritti totali per Medicina veterinaria sono 6.906: 2.684 e 935 sono rispettivamente gli iscritti al quinto e quarto anno delle secondarie e 3.287 i ragazzi già diplomati o iscritti ad altri percorsi o già con una laurea. Lo scorso anno erano stati poco più di 65 mila gli studenti che avevano tentato di entrare a Medicina e Odontoiatria.

La novità dei Tolc che si possono ripetere

La grande novità dei Tolc è che possono partecipare gli studenti iscritti all'ultimo o penultimo anno delle scuole superiori italiane o estere oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Inoltre per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita. Potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00, attraverso il portale Cineca. La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre. Le domande del nuovo test di Medicina saranno così suddivise: 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi - 15 minuti; 15 quiz di biologia - 25 minuti; 15 quiz di chimica e fisica - 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento - 25 minuti. Il nuovo test di Medicina 2023 durerà 90 minuti.