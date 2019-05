I conti dell’Italia e i nemici dell’euro

E se invece di una manovra aggiuntiva da 3,4 miliardi questa volta in gioco ci fosse molto di più, alla lunga addirittura la stessa permanenza dell'Italia nell'euro?

Il dubbio nasce dalle solite debolezze strutturali del sistema-paese, instabilità politica compresa, sulle quali però ora si scarica anche il peso delle vulnerabilità altrui: dell'Europa e dell'eurozona eternamente a metà del guado, senza una seria governance economica e men che meno politica, e al momento sprofondate in una campagna elettorale infinita. E della nuova America di Donald Trump con un bagaglio di incognite che tiene il mondo con il fiato sospeso.

A riprova ieri il tonfo della Borsa insieme alla corsa dello spread BTp-bund fino a 190 punti. Fatto inusitato, anche il differenziale francese è salito dopo la vittoria alle primarie socialiste del radicale Benoit Hamon, gli scandali che investono il conservatore François Fillon e la prospettiva della frontista Marine Le Pen vincente al primo turno delle presidenziali.

Sta per concludersi l'ennesimo braccio di ferro Roma- Bruxelles sui conti pubblici in un clima di tensione, tra richieste e dinieghi incrociati e l'aggravante dei veleni che inquinano i prodromi di una campagna elettorale forse annunciata nel nostro Paese, di sicuro già in corso in Olanda, Francia e Germania. Con tutte le rigidità politiche del caso. La Commissione Ue esige impegni precisi, il destinatario nicchia e il ministro del Tesoro, Piercarlo Padoan, è costretto a ricordare che di mezzo c'è la questione vitale della reputazione dell'Italia. Un modo elegante per avvertire che i mercati non ci farebbero sconti, prezzerebbero invece, con molta attenzione, ogni aspetto del nostro eventuale ribellismo alle regole europee, guardando ben oltre.Ben oltre fino a dove? Si teme che i mercati dal nervosismo facile potrebbero prima o poi essere tentati dal colpo grosso, scommettendo contro la tenuta dell'Italia nell'euro. Ci hanno già provato, l'ultima volta nel 2011, finora senza successo.Ma questa volta potrebbero muoversi a tenaglia: colpendo il ventre molle dell’Unione paralizzata dalle elezioni nei suoi maggiori Paesi come dalle enormi incognite di Brexit. Sfruttando gli incerti della nuova America di Donald Trump, il guastatore dichiarato dell’ordine mondiale, il protezionista convinto che è scettico sul futuro dell’Europa e dell’euro. Mettendo alla prova l’europeismo di una classe politica italiana confusa, sempre più intollerante verso vincoli europei mirati più alla stabilità che alla crescita e in parte attirata dall’illusorio recupero della cosiddetta sovranità nazionale.

Meglio, dunque, soppesare subito l’ampio spettro dei rischi che il Paese corre, cominciando a sfatare certi luoghi comuni.

Non è vero che Bruxelles ci perseguita con richieste irricevibili. Ci richiama al rispetto delle regole e di impegni presi e non mantenuti. Non è vero che impone cieco rigore: ci ha già concesso, per riforme, immigrati e terremoti, 19 miliardi di flessibilità di bilancio e ora pretende una manovra dello 0,2% del Pil, 3,4 miliardi appunto, pari a un quarto della deviazione (0,8%) dal deficit strutturale messa in atto.

È vero che il nostro mega-debito pubblico non cala come dovrebbe e brucia 70 miliardi all’anno per far fronte alle scadenze. Ma andrebbe ben peggio senza l’Europa della Bce che, tra tassi bassi e quantative easing, ci riduce la fattura di 20 miliardi. Però l’era del Qe e dei mini-tassi è agli sgoccioli, gli spread Btp-bund aumentano come i prezzi del petrolio. Senza contare la variabile banche e relativi costi.

Insomma è la vulnerabilità del nostro sistema e non l’Europa a metterci nei guai soffocando il nostro potenziale di crescita. I mercati lo sanno e scaldano i muscoli, ben sapendo che in questo momento l’Unione è quasi senza rete. Con le divergenze economiche accumulatesi nell’Eurozona in quasi un decennio di crisi irrisolte, con l’inflazione tedesca in ripresa mentre quella italiana resta al palo, la gestione della politica monetaria unica diventa sempre più difficile, lo scudo Bce è destinato a venir meno, forse prima del previsto.

A turbare la campagna elettorale in Germania c’è già il problema sempre irrisolto della ristrutturazione del debito greco e l’incubo di un’eventuale sbandata della Francia verso l’estremismo anti-europeo di destra. Nessuno auspica che l’Italia, terza economia dell’euro, si aggiunga alla lista.

Al tempo stesso l’acida esperienza di vita vissuta a 28 Paesi, come a 19 nell’euro, combinata al trauma di Brexit e ai rischi di ulteriore destabilizzazione interna che potrebbero seguire, consigliano un rapido riordino dell’Unione. In sordina le grandi cancellerie ci riflettono da tempo. L’arrivo di Trump le costringe a reagire accelerando. Appena conclusa la lunga liturgia elettorale, scatterà dunque la stagione della selezione, dei negoziati e delle decisioni sulla nuova Europa, che si vuole più omogenea, agile e efficiente.

L’Italia deve arrivare a quell’appuntamento cruciale più forte, stabile e credibile nelle sue scelte europee. Per non ritrovarsi schiacciata nella morsa dei mercati e dei Governi Ue alla ricerca di facili semplificazioni. Il rischio c’è, meglio saperlo.

