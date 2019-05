Lo «scambio» virtuoso tra riforme e investimenti

Anche se i dati Istat sul 2016 sono più incoraggianti di quanto si temesse, la Commissione europea prevede che la crescita dell’economia italiana resti nel 2017 la più bassa tra i paesi della moneta unica. Ci dice in fondo qualcosa che conosciamo bene: da molti anni, e in particolare a seguito delle crisi più gravi, l’Italia ha preso a divergere dalle altre economie europee. Molti tentativi sono stati fatti per rimediare alla situazione. A livello nazionale si è provato con periodi di austerità fiscale e poi con altri invece di stimolo generoso. A livello europeo, si è tentata prima la disciplina più severa, con la svalutazione interna, e poi il sostegno senza limiti della Bce e la flessibilità del bilancio. Purtroppo, nulla di ciò che è stato tentato ha funzionato come si sperava.

Ci sono stati errori nell’analisi degli eventi e delle cause. Si è sottovalutata la debolezza dell’economia italiana, dovuta non solo al debito pubblico, ma al cattivo impiego del credito. A livello europeo, si pensava invece di poter intervenire secondo i manuali del passato, quando le crisi si misuravano sulla caduta dei consumi o dell’occupazione. In ragione di ciò, ci si divide tuttora tra chi sostiene la necessità di misure di sostegno alla domanda e chi invece favorisce interventi migliorativi dal lato dell’offerta. È uno schema che accompagna la scansione politica tra destra e sinistra, così come le teorie economiche convenzionali e per molti è difficile staccarsi dalle sponde familiari. Anche l’intera struttura di governo dell’economia europea si basa sullo stesso schema: si lasciano operare gli ammortizzatori sociali per sostenere i consumi e si applicano riforme strutturali per creare occasioni di impiego.

Ma nel corso della crisi europea, non sono stati i consumi, né (almeno inizialmente) l'occupazione a subire i contraccolpi maggiori. In Italia, ciò che è crollato sono stati soprattutto gli investimenti privati, il cui livello è caduto per due volte del 15% nel corso di pochi anni. Il calo cumulato di un terzo degli investimenti non ha precedenti nelle economie avanzate. È un fenomeno eccezionale, che coincide con gli shock che hanno messo in dubbio nel 2009 e nel 2011 la cornice istituzionale in cui operano gli attori economici italiani: la tenuta dell'euro-area e la permanenza dell'Italia nell'euro. Evidentemente, in un mondo mobile e finanziarizzato, sono i risparmi e gli investimenti i primi a reagire agli shock e lo fanno con variazioni violente. Perfino il surplus esterno della Germania, uno dei grandi macro-squilibri dell'economia europea, è spiegabile solo osservando che successivi shock di incertezza che hanno colpito le famiglie tedesche – in alcune fasi hanno pesato proprio i dubbi sulla tenuta dell'euro-area – hanno creato degli scalini di maggior risparmio, senza invece modificare le propensioni al consumo. Questi scalini sono persistiti, facendo via via crescere la distanza tra esportazioni e importazioni. Il sistema di governo dell'economia europea non è disegnato per contrastare gli shock istituzionali, ma per disciplinare la fluttuazione ciclica della domanda o la divergenza strutturale dell'offerta, rispondendo quindi alla logica convenzionale.

Gli shock da incertezza, come quelli sulla fine dell'euro, vengono semmai contrastati in extremis – per esempio dalla Bce quando assicura che farà ogni cosa necessaria a salvare l'euro – ma ciò non è mai sufficiente a farli rientrare interamente. Una volta che l'incertezza ha colpito i risparmiatori e gli investitori, si produce infatti un fenomeno di isteresi: gli effetti di maggior risparmio o di minor investimento persistono anche una volta eliminati i fattori che li hanno causati. Così il surplus esterno tedesco si riproduce anno dopo anno, anche quando il governo di Berlino restituisce reddito alle famiglie. Ugualmente, nonostante il sostegno della Bce all'integrità dell'euro-area, e i tentativi dei governi italiani di adottare politiche severe prima o più accomodanti dopo, nulla sembra convincere gli investitori a puntare ancora sull'Italia.Fino a che non si interverrà sulle ragioni di incertezza che si sono radicate dentro l'economia europea, le economie dei diversi Paesi si allontaneranno l'una dall'altra, perché lo squilibrio tra risparmi e investimenti di ognuna di loro continuerà a divergere. Qualunque sia la politica economica del governo, in alcuni Paesi ci sarà chi aumenterà i risparmi precauzionali (a dispetto dei tassi d'interesse negativi, o magari proprio in ragione di ciò) e in altri chi invece avrà comunque timore di avviare gli investimenti. I fattori istituzionali sono i più influenti nel determinare le decisioni di investimento nei Paesi europei. Ogni volta che Wolfgang Schäuble brandisce la minaccia del default greco come uno strumento di imposizione della disciplina e delle riforme, finisce per rendere entrambe inefficaci, perché esplicita ed aggrava la rischiosità degli investimenti. Paradossalmente finisce per intimorire anche i risparmiatori e gli investitori tedeschi che di fronte al rischio europeo reagiscono in modo difensivo.

Così come ogni volta che un leader politico italiano ipotizza l'uscita dall'euro, contribuisce a rendere incerto l'orizzonte pluriennale di chi vorrebbe investire nel Paese. Fin quando l'incertezza istituzionale persisterà, la crisi europea dunque non potrà scomparire. Dopo quasi dieci anni sarebbe tempo di considerarlo.Ma è possibile che sia già troppo tardi perché un impegno europeo per l'integrità dell'euro-area sia sufficiente a ribaltare la perdita di fiducia in Paesi come l'Italia. Perché si possa invertire la rotta è necessario sia consolidare la cornice istituzionale in cui opera l'Italia, sia riempire la voragine degli investimenti privati che la crisi ha provocato. Per questa ragione in uno studio della SEP (Luiss) con Marcello Messori abbiamo proposto un programma europeo di aiuto all'Italia attraverso la forma dell'accordo contrattuale. Per il governo si tratta di scrivere un ambizioso programma di riforma economica e amministrativa e di presentarlo ai partner, delegando alle istituzioni comuni europee la funzione di rigoroso controllo nella realizzazione delle riforme. A fronte di ciò l'Italia può ottenere un piano di medio-termine per un rilancio annuo dell'1% del pil degli investimenti privati e pubblici attraverso la mobilitazione di risorse europee in buona parte già disponibili.

L'accordo non è assimilabile ai programmi di assistenza finanziaria di cui hanno “usufruito” altri Paesi dell'euro-zona in anni recenti. Esso non avrebbe infatti il carattere sanzionatorio di quei programmi, la cui sospensione implicava il default del Paese, perpetuando in realtà la minaccia che avrebbe dovuto disinnescare. Lo scambio tra riforme e investimenti mira invece ad assicurare la formazione di capitale interrotta in Italia proprio a causa dell'incertezza radicale sulla tenuta dell'euro-area. È tale persistente incertezza che, facendo leva sulle debolezze del Paese, impedisce all'economia italiana di convergere e finisce per minare l'integrità dell'euro-area, perpetuare la divergenza e ostacolare ogni politica comune. L'accordo contrattuale dell'Italia non delega sovranità sul disegno delle riforme, che rimane al Paese, a misura delle proprie preferenze politiche interne, ma affida alle istituzioni europee la fondamentale funzione di controllo, nella realizzazione sia delle riforme sia degli investimenti.È in fondo proprio la mancanza di controllo, di legalità e di efficienza, ad ogni livello, che ha reso l'Italia un Paese frenato e meno produttivo. E che ha reso gli italiani diffidenti l'uno dell'altro ed esageratamente privi di fiducia nel futuro del loro Paese.

