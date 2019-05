Il difficile confine del mercato digitale

La multa da Google decisa dall’antitrust è enorme. L’azienda valuterà il ricorso. Intanto un gran numero di aziende che si sentono danneggiate da Google Shopping si farà avanti con cause civili nella speranza di farsi pagare i danni generati da una pratica considerata anti-competitiva. E tra queste aziende, a giudicare dal dossier in mano all’accusa, molte sono americane.

Il che forse rende meno credibile una delle chiavi di lettura usate per interpretare la lunga serie di decisioni europee contro i giganti americani: l’ipotesi della guerra commerciale non è l’unica e non la più credibile. Forse più rilevante è l’ipotesi che tutto questo attivismo delle autorità europee contro le piattaforme -Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft - sia in realtà la conseguenza di un profondo confronto tra mentalità pubbliche e strutture digitali. L’Europa si gioca l’identità sui temi della privacy, del welfare e dunque dell’equità fiscale, dell’antitrust.

La concorrenza, in particolare, è un carattere fondativo della costruzione europea, parallelo alla libera circolazione delle risorse. E va in rotta di collisione con piattaforme che quando hanno successo tendono organicamente a diventare monopoli: le tecnologie di rete hanno tanto più valore quante più persone le usano, il che le arricchisce e le migliora, sicché ancor più gente vi fa ricorso. I cinque giganti non sarebbero tanto perseguiti in quanto americani, ma piuttosto in quanto digitali, il che li rende sfuggenti per le regole del Vecchio Continente.

È chiaro per quanto riguarda la privacy e il fisco. È meno chiaro ma più importante per quanto riguarda la posizione dominante. Sicché la Ue diventa ipersensibile quando un abuso di tale posizione dominante diventa visibile. Ai tempi del commissario alla Concorrenza europea Mario Monti, l’accusata di abuso di posizione dominante era Microsoft: governava il mondo dei sistemi operativi e ci aggiungeva i software per ascoltare la musica online o il browser, invadendo mercati diversi dal suo. Oggi è Google che sulla base del dominio nei motori di ricerca invade altri mercati. La distinzione tra un mercato e l’altro è sempre un po’ astratta. E questo è un problema: non stiamo parlando di quote di mercati per merci materiali e visibili, ma di mercati immateriali, fatti di software e dunque talvolta definiti in modo ambiguo. Vedremo se veramente Google vorrà pagare o tirare in lungo e fare ricorso. Ma tutto questo non fa che attestare la difficoltà dell’Europa con il digitale: da decenni subisce l’innovazione altrui ma non riesce a fare innovazione originale, salvo eccezioni che comunque non diventano giganti come BlaBlaCar oppure vengono attratte dall’America come Skype.

Ci sarebbe da chiedersi se questo attivismo normativo europeo nei confronti delle piattaforme digitali americane non rischi di essere anche un freno per la crescita delle piattaforme digitali europee. Di certo non le favorisce. Se, come è giusto, l’Europa non vuole rinunciare ai suoi valori fondanti, deve però fare un salto di qualità per poterli applicare nell’era digitale.

