Carcere per Sky abusivo, il «partito» dei social contro la Cassazione

«Chi ruba poco va in galera, chi ruba molto fa carriera». Oppure: «Puoi rubare, truffare, stuprare ma non evadere il canone Sky». O ancora: «Tanto vale evadere le tasse e pagare Sky con quei soldi là». Ci manca solo che qualcuno si metta a citare Fabrizio De André: «Ci hanno insegnato le meraviglia verso la gente che ruba il pane/ Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame». La sentenza con cui la Cassazione ha punito con quattro mesi di carcere e un’ammenda da 2mila euro un privato cittadino che aveva fatto ricorso al «card sharing» (ossia soltanto uno tra i possibili sistemi illegali per aggirare l’abbonamento alle pay tv e guardarne i contenuti abusivamente) oggi è pane per i denti dei social network: Facebook e Twitter ribollono di commenti contro la Suprema Corte, «colpevole» - a detta degli utenti - di aver equiparato l’utilizzo privato di un accesso abusivo alla televisione a pagamento a quello per fini commerciali.



Le argomentazioni sono molteplici e variopinte: ci sono quelli che usano iperboli a tinte forti (tirando appunto in ballo reati odiosi come l’omicidio e la violenza carnale); quelli per cui ormai nulla è fake news, quindi tutto è fake news («Voglio sperare che sia una bufala», ci si augura); i suprematisti da tastiera («E intanto gli immigrati stuprano, giustificati perché non sanno che non si fa»); quelli che si lamentano dei prezzi «esorbitanti»; quelli che rovesciano il tavolo del confronto, a colpi di anacoluti («La Corte - recita un profilo Facebook - dovrebbe pure prendere provvedimenti quando Sky e altre compagnie a proprio piacimento i contratti li accorciano da mensili a quattro settimane»). È il partito dell’uomo qualunque che risorge ancora una volta in habitat social, stavolta dando la caccia agli ermellini, così ligi quando si tratta di vietare il «diritto insopprimibile» a guardare a sbafo contenuti televisivi a pagamento.

Numerosi i commenti, accesissimi i loro toni di condanna nei confronti di questo, a loro dire, curioso attivismo «preterintenzionale» dei giudici.



Particolare che, se incrociato con il dato dell’evoluzione tecnologica delle Ip Tv illegali, sembra suggerire che il fenomeno dei portoghesi televisivi è nei fatti molto più diffuso di quanto sarebbe portato a pensare l’onesto telespettatore che sottoscrive il suo bravo abbonamento a Sky o Mediaset Premium. C’è tutto un mondo là fuori, insomma. Che probabilmente, mettendo da parte i complottismi e l’estetica dei forconi, dovrebbe farsi una banale domanda: se il mercato degli abbonati alle pay tv è fermo, come potranno mai scendere i prezzi degli abbonamenti?

