Rischio spirale tra tassi e inflazione

l ritorno dell’inflazione alla normalità dovrebbe essere una buona notizia, come pure lo dovrebbe essere il ritorno alla normalità dei tassi di interesse. Purtroppo viviamo in tempi speciali, in cui ogni catena di trasmissione può essere inceppata, o distorta, da una sabbia molto particolare – l’incertezza – alla cui produzione ha abbondantemente contribuito in questi mesi la banca centrale americana (Fed), con la sua condotta opaca. Cosa farà il nuovo inquilino, il neo eletto presidente Powell?

Continuerà a creare sabbia, ovvero farà il mestiere del buon centrale, cioè produrre certezza e stabilità?

In questi giorni, il corso degli avvenimenti macroeconomici e finanziari ci sta mostrando un interessante “paradosso della normalità”. Sappiamo che gli Stati Uniti stanno entrando nell’ottavo anno di una ripresa economica anomala. L’anomalia è data dal combinato disposto di due fattori. Da un lato, la politica monetaria da più di un decennio è stata straordinariamente espansiva, e continua a esserlo. Infatti il fatto che la Fed abbia ripreso a innalzare i tassi di interesse non è stato accompagnato - oppure preceduto - da una significativa riduzione della liquidità iniettata in questi anni. Dall’altro lato, a tale eccezionale iniezione di liquidità non ha corrisposto affatto una eccezionale crescita economica. Anzi: la crescita del prodotto interno è stata relativamente anemica.

La spiegazione che è stata fornita dalla Fed è stata quella di una sabbia - l’incertezza - che ha inceppato il regolare funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L’espansione monetaria ha fatto crescere la domanda aggregata, l’offerta aggregata, ma non i salari e i prezzi. Salari e prezzi stagnanti sono una insidia, perché un cambiamento del ciclo economico porta più velocemente verso un ristagno della crescita - recessione - o dei prezzi - disinflazione - o peggio ancora verso una trappola deflattiva, in cui la recessione e la caduta dei prezzi si avvitano insieme. La stagnazione di salari e prezzi dipende dal meccanismo delle aspettative: l’incertezza tende ad abbatterle.

Ora però che l’inflazione statunitense appare avviata su un sentiero di normalità, non sembra che lo stesso possa dirsi per l’incertezza. Al contrario, si osservano - o si temono - effetti destabilizzanti sia sul mercato monetario che su quello azionario. Per cui la normalizzazione dell’inflazione non appare la premessa naturale della normalizzazione della politica monetaria. Da qui il paradosso della normalità, che appare più lontana quando invece dovrebbe apparire più vicina.

Una ragione del paradosso della normalità è che finora un motore di incertezza è stata la stessa condotta della Fed.

La Fed ha un assetto istituzionale che le consente una forte discrezionalità, che significa opacità. In più, a partire dalla presidenza Bernanke, e proseguendo con la presidenza Yellen, la discrezionalità istituzionale è stata accentuata da una discrezionalità strategica, per cui la politica monetaria non ha una priorità né in termini di obiettivi né in termini di strumenti. In altre parole, la Fed non ha una regola di condotta. Quindi è improbabile che la politica monetaria sia stata un antidoto all’incertezza, mentre è più facile che ne sia stata un nocivo catalizzatore. Alla normalizzazione dell’inflazione non può seguire una non traumatica normalizzazione della politica monetaria, per la semplice ragione che la Fed non ha in questi anni mai definito una sua regola di condotta, quindi cosa sia la normalizzazione non lo sa nessuno.

Cosa farà Jerome Powell, il nuovo inquilino che siederà sulla poltrona di presidente della Fed? Prima possibilità: cambiare registro. Definire una regola di condotta significa definire degli obiettivi espliciti della politica monetaria, esplicitandone i presupposti - riguardo ad esempio alle assunzioni sul tasso di interesse reale effettivo e atteso; di riflesso anche il profilo di tassi e liquidità assumerebbe contorni in generale più prevedibili. La trasparenza della politica monetaria si intreccia con la credibilità della banca centrale, rafforzandosi a vicenda; produce certezza e stabilità, sia per i mercati monetari che per quelli reali. Oppure Powell non cambierà nulla. Lo status quo può avere un fascino per il banchiere centrale, soprattutto perché i suoi costi sono spesso occulti e diffusi, mentre i benefici possono essere diretti e personali. Staremo a vedere.

