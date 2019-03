L’allerta di Draghi e il Titanic

Un modo con cui politica – a Bruxelles e a Roma – sta ignorando le parole di Mario Draghi sul rapporto tra rischio recessione e politica monetaria sembra lo stesso dei passeggeri del Titanic prima dell’impatto con l’iceberg: si danza, come se nulla fosse.

La metafora del Titanic aiuta a raccontare quello che il presidente della Bce ha detto sulle prospettive dell’economia dell’Area euro e sulla reazione che, dati tali sviluppi, la banca centrale dovrà avere. L’Eurozona è una barca che, già dalla fine dello scorso anno, sta rallentando. All’inizio, un rallentamento non significa necessariamente che la barca si sta fermando. Lo stesso Draghi ha ricordato che, dal 1970 a oggi, la barca Area euro ha rallentato 50 volte, e solo quattro si è fermata, anche se gli ultimi due stop – cioè la doppia caduta della Grande recessione – sono stati particolarmente dolorosi. Anche per questo occorre subito capire cosa sta frenando la barca. I motori a disposizione sono due: i motori esterni e quelli interni della domanda aggregata; nella metafora, onde esterne all’Eurozona e il comportamento di equipaggio e passeggeri dentro l’Area. Nell’ultimo caso di rallentamento – era il 2016 – la domanda esterna è caduta, ma quella interna ha tenuto: nonostante le onde, la barca ha ripreso la navigazione.

E oggi? Lo snodo fondamentale sono le aspettative all’interno della barca: se prevale il pessimismo, è più probabile che anche i motori interni abbiano dei problemi, e il rischio di finire incagliati sale. Perché i motori interni sono a loro volta almeno due, cioè investimenti e consumi; rispetto alle aspettative, quelle che sono più sensibili alle onde esterne riguardano gli investimenti; l’andamento dei consumi è più correlato a quello del mercato del lavoro. Finora entrambi i motori interni sembrano reggere; questa è la buona notizia.

La cattiva notizia è che tali motori – quindi le aspettative – continuano a non funzionare come ci si sarebbe aspettato sulla base della passata esperienza. La spia – Draghi lo ha ricordato – è la dinamica che lega l’andamento dei salari a quello dei prezzi, proprio attraverso la cinghia di trasmissione delle aspettative. In tempi normali la normalizzazione delle aspettative si riflette prima sui salari, poi sui prezzi. Questa volta è diverso: i tre anelli della catena – la variazione di lavoro, dei salari e quindi prezzi – appare indebolita, per alcuni addirittura rotta. Draghi ha ripetuto che le analisi della Bce continuano a confermare che per l’Area euro tale catena esiste ancora, anche se è arrugginita. Quindi non occorre cambiare strategia, ma avere pazienza.

Cosa può fare in questa situazione la politica monetaria? Occorrono scelte che aumentino la probabilità che il rallentamento non si trasformi in stallo, quindi è indispensabile colpire nella giusta direzione le aspettative.

Anche su questo punto, Draghi ha confermato che la rotta della Bce è sempre la stessa: per convincere passeggeri ed equipaggio che il rallentamento può essere temporaneo, se non ci si demoralizza, occorre essere rassicuranti: la politica monetaria, se serve, continuerà a essere ultra-espansiva. Tale politica della Bce è stata costruita con un mix di tre strumenti: tassi di interesse negativi nei rapporti con le banche; immissioni straordinarie di liquidità sui mercati finanziari; politiche vincolanti di annunzio, cioè impegni a rimanere espansivi anche per il futuro. Quello che è successo negli ultimi mesi è che l’intensità della ultra-espansione si è modificata, anche attraverso un cambio del mix dei tre strumenti.

A parità di tassi di interesse, oggi – dopo le ultime decisioni Bce di marzo – il minor uso del canale della liquidità è stato bilanciato da un maggior uso di quello della politica di annunzio.

Ma è efficace la politica ultra-espansiva? La Bce continua a sostenere di sì, sulla base della evidenza empirica disponibile. Ma è un fatto che oggi la politica monetaria è meno efficace di un tempo, visto che il traguardo della normalizzazione dell’inflazione continua a essere spostato in avanti. Quindi l’unico elemento certo è che le aspettative dovrebbero essere influenzate dalle altre politiche economiche. Le responsabilità che un rallentamento si trasformi in uno stop non vanno quindi cercate a Francoforte, ma a Bruxelles e nelle cancellerie nazionali, Roma inclusa. Invece di dedicarsi all’ornitologia – cercando gufi o corvi – i responsabili della politica fiscale dovrebbero chiedersi che contributo stanno dando alle aspettative di crescita di imprese e famiglie. Si sta provando a evitare l’iceberg, o si danza?

