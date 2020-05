Veicoli elettrici, la carica dei nuovi furgoni ecologici per la città Sono il mezzo ideale per consegne dell'ultimo miglio o sulle tratte brevi. Inoltre non puntano su grandi batterie perché più costose e pesanti. L'alternativa elettrica offre vantaggi economici e anche gestionali. di Corrado Canali

Le consegne dell'ultimo miglio e al dettaglio sono la parte finale della logistica. La percorrenza giornaliera di un trasportatore che si muove in città o anche nei dintorni non supera mai i 100 o 200 km e l'autonomia dei furgoni elettrici si ripristina in una notte. Ecco alcuni vantaggi dei nuovi mezzi elettrici per la città. In aggiunta non sono soggetti a limitazioni alla circolazione, mentre la mancanza del cambio e l'immediatezza di funzionamento li rende più facili e da guidare. La meccanica più essenziale riduce tempi e i costi di manutenzione e le batterie sono garantite fino a 5 anni o 100 mila, il periodo d'impiego ideale.



Renault Kangoo

Il noleggio è la soluzione più vantaggiosa

I furgoni a batteria hanno ancora dei prezzi di listino elevati e malgrado le garanzie sulle batterie coprano ormai fino a 8 anni, il noleggio del furgone conviene molto di più dell'acquisto. Per il fatto che terminato il ciclo vita della batteria la sostituzione del mezzo rischia di diventare onerosa. Ma chi, comunque, preferisse la soluzione diversa dal noleggio, ha di fronte varie alternative. Ci sono infatti costruttori, come ad esempio Renault per per il Kangoo Z offrono la doppia possibilità dell'acquisto: quella tutto compreso o parziale del solo mezzo con la batteria offerta in affitto ad un canone mensile.



My Iveco Easy Way

Connettività a bordo e app sempre più evolute

A bordo di un furgone elettrico la condivisione dei dati permette di controllare non solo gli spostamenti, ma anche il loro stato per potere pianificarne la manutenzione, ma anche creare profili personalizzati dei conducenti e condividere le informazioni utili a gestire anche intere flotte. Un navigatore che riceve le informazioni sul traffico o su strade chiuse al passaggio dei mezzi da lavoro e può integrarla coi parametri del percorso da seguire è di estrema utilità. Grazie ad una app come la MyIveco Easy Way si può gestire da remoto sia il condizionamento che i multimedia e l'illuminazione interna del mezzo.



Citroen e Jumpy

In arrivo novità sempre più numerose e vantaggiose

Soltanto un anno fa si contavano sulle dita di una mano. Dal 2020 sia pure a ritmo un pò più lento del previsto per l'emergenza da coronavirsu è boom. Si partiva da quattro new entry, due Mercedes l'eVito e l'eSprinter oltre al Renault Master ZE e al Ford Transit Plug-in proposto come ibrido, ma con una trazione che è 100% elettrica, oltre al pioniere Nissan e-NV200, al Vw eCrafter e al più compatto il Piaggio SporterElectric Power. Ma ci le numerose novità in arrivo entro fine anno, dal nuovo Ducato elettrico, all'Opel Vivaro-e coi gemelli Citroen e-Jumpy e Peugeot e-Expert a cui si aggiunge il Toyota Proace City EV.



Opel Vivaro

Opel lancia il nuovo Vivaro-e, il più green

La versione a batteria è offerta in tre lunghezze e con tante varianti di carrozzeria. Prenotabile a partire da luglio il Vivaro-e 100% elettrico è prodotto sulle linee delle versioni diesel. E' disponibile con due diverse batterie agli ioni di litio: da 75kWh per un'autonomia fino 330 km o per un uso meno intenso da 50kWh e un raggio di azione di 230 km. Con 136 cv di potenza e 260 Nm di coppia il Vivaro-e ha una velocità limitata di 130 kmh. E, inoltre, recupera l'energia in frenata o in decelerazione. La ricarica della batteria da 50 kWh all'80% richiede 30 minuti, circa 45 minuti. per la batteria da 75 kWh.