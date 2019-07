Commercialisti, arriva «Valore24», il software a misura di studio

«È questo il vero “valore” della nostra iniziativa – dice Eraldo Minella, Senior Advisor per lo sviluppo dell’Area Professionale del Gruppo 24 Ore –: un valore che viene direttamente dal nostro Dna. Il Gruppo è l’unica realtà in grado di offrire uno strumento che, in aggiunta alle funzionalità tipiche dei software gestionali, permette all’utente di essere sempre aggiornato, di avere sempre a portata di mano la traduzione operativa delle novità, in modo puntuale e funzionale all’utilizzo delle applicazioni. Per il professionista e i suoi collaboratori sarà come avere un assistente sempre a disposizione».

E infatti, dal desktop di Valore24 Commercialisti, il professionista può monitorare passo per passo l’attività quotidiana dello studio (grazie anche a un’area dashboard che consente di visualizzare graficamente dati e stati di avanzamento attività, come ad esempio il cronologico delle fatture elettroniche da inviare/ricevute/rifiutate).

Può accedere ai gestionali con il vantaggio che, in ogni applicativo, tutte le aree, le voci e i quadri sono puntualmente correlate con nuove schede operative curate dagli esperti del Sole 24 Ore.

Sempre dal desktop di Valore24 Commercialisti il professionista può verificare il calendario delle scadenze. Può consultare l’innovativa circolare operativa, pensata in modo specifico per chi utilizza i prodotti software. E può accedere all’informazione operativa e all’aggiornamento in tempo reale, consultando le news del Quotidiano del Fisco.

Per la parte software, Valore24 Commercialisti è composto dai moduli di Contabilità, Dichiarazioni, Bilancio, Fatturazione elettronica e Corrispettivi, Amministrazione Studio, cui si agganciano e aggiungono tutta una serie di moduli accessori, quali a esempio tool e utility online sviluppati da esperti del Sole24Ore, oltre a funzionalità di aggiornamento automatico e dei prodotti e interazione con il servizio di assistenza.