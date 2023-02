Commercialisti, da Cassa dottori 6 milioni per la formazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti investe anche quest’anno sulla formazione. L’ente, guidato da Stefano Distilli, ha stanziato sei milioni di euro nel 2023 per sovvenzionare la formazione degli iscritti e per rifinanziare le borse di studio.

«La formazione rappresenta un tassello fondamentale nelle nostre iniziative di supporto alla professione - dichiara Distilli, in un contesto sempre più competitivo - spiega - ampliare le proprie competenze è indispensabile per la crescita professionale dei nostri iscritti, che la Cassa mira a sostenere con risposte il più possibile immediate ed efficaci affinché la categoria mantenga la propria capacità di creare valore».



Contributi per la formazione

Cassa dottori ha stanziato per quest'anno tre milioni di euro per erogare contributi agli iscritti che nel 2022 abbiano frequentato corsi e attività formative valide per l'acquisizione di crediti formativi professionali. Il contributo massimo erogabile è di mille euro.

Per accedere all'aiuto è necessario che il costo complessivo sostenuto e documentato sia superiore a 200 euro al netto dell’Iva. Il contributo erogato è pari al 50% del costo dell'attività formativa, sale al 100% per chi, alla data del 31 dicembre 2021, non ha ancora compiuto 35 anni.

Beneficiari e requisiti

Destinatari dei contributi sono i dottori commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di presentazione della domanda di concorso che hanno avuto per l'anno 2022 il riconoscimento da parte dell'Ordine territoriale dei crediti formativi relativi all'attività formativa per il quale si richiede il contributo.

Per beneficiare dei contributi i dottori commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a: 36.400 euro se il richiedente è l'unico componente del nucleo familiare; la cifra sale a 47.250 euro per nucleo familiare con due componenti; a 54.550 euro con tre componenti; a 59.900 euro con quattro componenti; a 64.400 euro per nucleo familiare con cinque componenti; 67.500 euro per nucleo familiare con sei componenti; a 69.250 euro per nucleo familiare con sette o più componenti. Il limite di reddito sale se nel nucleo familiare sono presenti figli con handicap o con malattie invalidanti.