Commercialisti, consulenti e legali puntano su privacy e crisi d’impresa L'Osservatorio del Politecnico di Milano analizza la propensione ad esplorare nuovi mercati nell’area tax and legal di Valeria Uva

Nel 2021 i nuovi servizi che i professionisti dell’area economico-giuridica offriranno sono soprattutto la consulenza per le crisi di impresa e quella per la compliance alle normative sulla privacy e le nuove tecnologie. Oltre che l’assistenza alle start up. Guarda soprattutto alle novità legislative l’orizzonte di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. È questo il dato che emerge dall’analisi dell’Osservatorio Professionisti e innovazione del Politecnico di Milano sul proprio campione di tremila studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari, statisticamente rappresentativi delle varie realtà italiane, quindi sia di piccole che medie e grandi dimensioni. L’analisi “verticale”, categoria per categoria, condotta dal Politecnico rappresenta un approfondimento dell’annuale Osservatorio professionisti dell’università milanese.

Il report approfondisce anche gli investimenti in tecnologie, presenti e futuri, e le dinamiche di prezzo.

L’offerta futura

Un ampio capitolo è quello dedicato a fotografare sia i servizi già offerti dagli studi, che quelli implementati nell’anno appena trascorso e quelli che si pensa di introdurre nel 2021. E ai primi posti per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro ci sono, appunto, per l’anno appena iniziato i servizi legati al Codice della crisi di impresa (rinviato a settembre) e la consulenza sulla privacy e il Gdpr. Questi ultimi saranno introdotti in media in più del 10% degli studi. Più dinamici gli avvocati (anche grazie alla rappresentanza degli studi più strutturati) che puntano anche sulle nuove tecnologie (12%) , sulla finanza agevolata (13%) e sullo sviluppo del business; mentre tra i commercialisti non manca la consulenza direzionale verso il change management (17%).

Dati che rappresentano un po’ la cartina di tornasole di come i professionisti stanno programmando le innovazioni di mercato. «La leva principale del cambiamento resta quella delle novità legislative - commenta Claudio Rorato, responsabile scientifico e direttore dell’Osservatorio - manca ancora un salto di qualità verso l’innovazione, anche per questo motivo tutti i professionisti finiscono per fare le stesse cose». Ma vediamo nel dettaglio come si stanno muovendo le singole categorie sui servizi e l’innovazione.

L’EVOLUZIONE DEGLI STUDI La dinamica dei servizi già presenti, implementati nel 2020 e da sviluppare quest'anno categoria per categoria<br/> (Fonte: Osservatorio Professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano

Gli avvocati

Dal report dell’Osservatorio emerge un mondo legal diviso a metà: da un lato i grandi studi, «ormai organizzati come i big della consulenza, profondamente orientati verso il business dei clienti, dall’altra la prevalenza di realtà minori, ancorati a modelli tradizionali. E infatti gli studi legali sono la categoria con gli investimenti più contenuti in tecnologie: «Due studi su tre (66%) - si legge nel report - hanno speso meno di 3mila euro nel 2019 e quasi il 60% degli studi è rimasto su questi livelli nel 2020».