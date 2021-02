Commercialisti e consulenti del lavoro chiedono un proroga per Brescia e provincia di Federica Micardi

Un appello congiunto di commercialisti e consulenti del lavoro del territorio bresciano, che in questi giorni è diventato “zona aranzione rafforzata” chiede una proroga degli adempimenti fiscali e in materia di lavoro. Una richiesta che fa propria anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. I professionisti attivi a Brescia e provincia chiedono che venga immediatamente riformulato il calendario di scadenze in ambito fiscale e di amministrazione del personale.

«Singole proroghe concesse all'ultimo giorno non offrono alcun tipo di sollievo

nell'organizzazione delle nostre attività professionali - si legge nel comunicato - e la complessità delle richieste di intervento a sostegno delle imprese e dei lavoratori costringe ad una dilatazione dei tempi per il necessario aggiornamento normativo, implementazione dei software e la gestione delle anomalie e dei contenziosi sulle pratiche inviate». Commercialisti e consulenti del lavoro sottolineano che si devono scontrare con un calendario di scadenze spesso rigido, a fronte di imprevisti sanitari, malattie proprie e dei collaboratori, difficoltà operative per lo smart working, portali istituzionali malfunzionanti o colpiti da hacker nonché una proliferazione di norme poco chiareriformulate da circolari confuse e tardive. L’appello si conclude chiedendo «interventi straordinari per affrontare contesti straordinari, come quello presente nella Provincia di Brescia, insieme ai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR).

Una proroga “a zone” non è una novità, l’anno scorso a metà febbraio, con un decreto del Mef è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus



