Commercialisti e IA: ChatGpt in campo per la rottamazione quater

Un uso altrettanto creativo dell’Ai riguarda la piattaforma digitale, KYP™, per limitare i rischi penali e fiscali derivanti dalle attività illecite di partner, fornitori e clienti. Infatti la soluzione digitale, presentata da Complegal, intrecciando diverse banche dati pubbliche, permette di verificare il livello di legalità e affidabilità delle imprese con cui si lavora. Su tecnologia blockchain questo sistema produce un report valido ai fini della tutela fiscale anche come prova in giudizio.

«È pensato per prevenire i reati tributari», commenta il commercialista Arrigo Bandera, titolare dell’omonimo studio e co-founder di Complegal. «Per realizzare il sistema abbiamo fatto dialogare banche dati autorevoli come quella di Infocamere e quelle per la sicurezza pubblica, introdotto i codici Ateco e le certificazioni ambientali. In modo predittivo è uno strumento di lettura per professionisti e imprese».

