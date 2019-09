Commercialisti, ecco gli obblighi antiriciclaggio già in vigore di Federico Coltro

il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per i commercialisti, ha sì concesso qualche mese in più per l’adeguamento, ma non ha fatto venire meno per i consulenti contabili gli obblighi pre-esistenti di controllo della clientela sempre ai fini antiriciclaggio.

Utile quindi ricordare quali sono gli obblighi comunque attivi:

- adeguata verifica della clientela;

- conservazione dei dati;

- formazione del personale;