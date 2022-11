Commercialisti oggi: i principali rischi e il ruolo dell'assicurazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aon accompagna ogni giorno migliaia di commercialisti ed esperti contabili nella propria quotidianità professionale, offrendo consulenza e prodotti assicurativi dedicati.



Oggi ancora troppi commercialisti non risultano coperti da una polizza assicurativa, nonostante si tratti di una professione ad alto rischio: per il commercialista, infatti, esiste la possibilità concreta di essere coinvolto in procedimenti legali connessi all'attività dei clienti stessi.

Ma quali sono le situazioni che possono portare anche ad un contenzioso legale? Solo per citare qualche esempio:



•consulenza in ambito fiscale e tributario in genere;

•attività sindacale presso le aziende;

•rappresentanza dei clienti in commissione tributaria;

•violazione dei sistemi informatici e accesso ai dati delle società.



Diamo allora uno sguardo alle tipologie di sinistri: quelli più frequenti risultano essere legati ad attività ordinarie (60%), attività di natura collegiale relative a Sindaco, CDA o Amministratore Unico (35%) e incarichi giudiziari (5%). Tra le attività ordinarie, i principali errori sono dovuti a ritardo od omissione di invio dichiarazione dei redditi (57%), errori contabili su dichiarazioni dei redditi (32%), ritardi in ricorso di giudizio (11%). Mentre i sinistri legati a incarichi giudiziari sono principalmente dovuti a errori nelle procedure fallimentari per custodia di beni (88%), esclusione dei creditori per ammissione al passivo (10%), richiesta danni per danneggiamento beni fallimentari (2%). [Fonte: Osservatorio Sinistri RC Professionale, Aon (2020)]



La mancata stipula di una copertura assicurativa mette a rischio il patrimonio personale del professionista che può essere aggredito a copertura del danno subito dal terzo in caso di disputa.

Basti pensare che è sufficiente un errore formale a inficiare una dichiarazione dei redditi del cliente con la conseguente esposizione del professionista alle sanzioni e agli interessi correlati. Oltre a questi rischi, si aggiunge l'obbligatorietà di legge stabilita dal il DPR n. 137/2012, che, per chi non si assicura, prevede sanzioni che possono arrivare fino alla radiazione dall'albo.



Un contesto così complesso richiede una forte attenzione nella scelta della polizza assicurativa di RC professionale che assume un ruolo fondamentale per la tutela del proprio patrimonio e della serenità lavorativa, con un investimento che può partire anche da poche centinaia di euro. Facciamo quindi chiarezza su quali sono gli elementi di attenzione per un commercialista che deve tutelare il suo lavoro:



·Conformità con il lavoro svolto: la copertura assicurativa deve in primo luogo essere adeguata alla tipologia di lavoro e prevedere tutte le attività tipiche, con la possibilità di essere estesa anche a ulteriori eventuali attività ad alto rischio (Sindaco/Revisore/C.Amministrazione/Odv) senza sottolimiti di copertura;



·Clausola “claims made”: per coprirsi dai danni di cui si è venuti a conoscenza nel periodo in cui è attivo il contratto assicurativo, anche se accaduti in un momento precedente;



·Retroattività e postuma: rispettivamente per tutelarsi da eventi verificatisi prima della sottoscrizione della polizza e dopo la cessazione dell’attività per un certo numero di anni, come indicato in polizza;



·Massimale: che deve essere parametrato rispetto al fatturato annuo generato e all'incidenza degli incarichi svolti dallo Studio/Professionista oltre che alla loro complessità e/o rischiosità;



·Scoperti e franchigia: i primi devono essere adeguati e prevedere un tetto al massimo scoperto e, per la franchigia, è preferibile ipotizzare un importo fisso per tutte le attività;



·Polizze accessorie: oltre all'RC professionale, è possibile sottoscrivere alcune polizze accessorie in grado di completare la protezione, come la Tutela legale o la copertura in caso di Infortuni.



Per scegliere la polizza più in linea con le proprie esigenze, è importante affidarsi a un consulente esperto.



Noi di Aon, leader nella consulenza dei rischi e nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa e con decennale esperienza nel campo della Responsabilità Civile Professionale, abbiamo l'obiettivo di tutelare i dottori commercialisti e gli esperti contabili nell'esercizio della propria attività.



Per questo costruiamo soluzioni in grado di dare risposta a tutti i bisogni di protezione dei professionisti. Nasce così il nuovo prodotto COMpleta, il pacchetto assicurativo con RC Professionale, Tutela legale e Infortuni pensato tenendo conto di tutti gli aspetti affrontati. Scopri di più.



*Fonte: Rapporto 2021 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Fondazione Nazionale Commercialisti)