Commercialisti, parte il monitoraggio sui rapporti con l’agenzia delle Entrate

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con l’informativa 17 del 14 febbraio, ha avviato la mappatura delle principali criticità nei rapporti con l’agenzia delle Entrate. L’obiettivo è quello di portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche rilevate sul territorio. Sono coinvolti nell’operazione i 131 Ordini professionali a cui il Consiglio nazionale ha inviato un questionario. Otto le casistiche indicate a cui si chiede di specificare se le problematiche hanno una rilevanza bassa, media o alta. È inoltre possibile inserire altre situazioni specificando quali sono le criticità.

Il primo degli otto casi indicati nel questionario riguarda gli avvisi bonari e la difficoltà ad ottenere appuntamenti presso le sedi dell'Agenzia nel caso in cui non si riesca a risolvere utilizzando i canali Civis, con la conseguente difficoltà a rispettare i termini per l’eventuale pagamento.

Il secondo caso su cui si intende indagare riguarda le richieste documentali per controlli formali delle dichiarazioni; il problema, in questo caso, è legato alle tempistiche di lavorazione da parte dell'Agenzia sovente molto lunghe e con esiti non comunicati.

Al terzo posto troviamo la registrazione di atti e contratti per i quali è necessario recarsi presso un ufficio dell'Agenzia; a pesare sui professionisti potrebbe essere la difficoltà ad ottenere appuntamenti presso le sedi dell'Agenzia e quindi a rispettare i termini per l’adempimento.

Le difficoltà elencate dai vertici della professione riguardano anche le operazioni che si possono effettuare via web. In quarta posizione c’è infatti la trasmissione di atti e notizie utilizzando gli indirizzi Pec degli Uffici ovvero il «Servizio di consegna documenti/ istanze» che prevede una protocollazione automatica a cui non fa seguito risposta o la risposta perviene in tempi molto lunghi.