Commercialisti, il punto è come specializzarsi di Maria Paglia (Reggio Emilia)

Ho letto profonde ed argomentate disquisizioni, difese accorate e critiche ponderate, sulla impellente necessità di riconoscimento delle specializzazioni. Poiché il mio pensiero è semplice, vorrei altrettanto semplicemente esporlo, parlando di me stessa.



Sono orgogliosamente iscritta all'Albo dei dottori commercialisti dal 1981 ed in precedenza, dal 1976, al Collegio dei ragionieri e periti commerciali, ed altrettanto fieramente esercito da allora la professione.



Sono stata anche revisore unico dei conti, prima, e poi revisore contabile ed infine revisore legale. Non sono esperta in tutte le materie e gli ambiti descritti dal Dlgs 139/05 ed in altre attività che le varie norme hanno poi riservato agli iscritti al Registro dei revisori legali (perché le riserve spettano a questi iscritti, non agli iscritti all'Albo) ma ho maturato esperienze in alcuni settori ed a quelli mi sono dedicata. Riconosco di non essere un tuttologo e di avere, anche nella professione, alcuni limiti di competenza. Sicuramente svolgere per oltre 40 anni questa professione in una realtà economicamente vivace, ma fatta prevalentemente di piccole e medie imprese, mi ha dato una visione ampia ed una sensibilità ancora più ampia nel saper individuare criticità, esigenze ed in alcuni casi soluzioni.

Non credo di aver mai invaso saccentemente il campo altrui, credo di essere sufficientemente obiettiva ed umile per riconoscere i miei limiti di azione e le mie competenze.



Ho una forte identità e ce l'ho ben chiara. Sono un dottore commercialista, anzi una dottoressa.

Non ho lottato per esserlo, ho studiato e lavorato...tanto.

Ho studiato prima e durante, ho lavorato prima e durante, visto che ho studiato lavorando da quando avevo 16 anni.

Cosa penso ora delle specializzazioni: che sia necessario “specializzarsi” senza ombra di dubbio.

Come ho fatto io hanno fatto tanti colleghi, si sono dedicati in particolare ad alcune attività, lasciandone altre a colleghi o collaboratori preparati e riconoscendo alle altre professioni le loro competenze.