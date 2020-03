Commercialisti, scadenza del 16 marzo da rinviare subito Il rinvio del termine per i versamenti, secondo il presidente Massimo Miani, va fatto immediatamente senza aspettare il decreto legge atteso a breve di Giuseppe Latour

(Imagoeconomica)

2' di lettura

Saldo Iva, ritenute fiscali e previdenziali da rinviare immediatamente, con una comunicazione ufficiale. Lo chiede il Consiglio nazionale dei commercialisti al ministero dell’Economia: la scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo Iva relativo al 2019 e dell’Iva e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di febbraio 2020 va spostata in avanti, senza aspettare il nuovo decreto legge previsto per domani.

La richiesta di Miani

«La nostra richiesta – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani - nasce dalla situazione emergenziale nella quale si trovano ad operare le Pmi ed i nostri studi in queste ore, avviando processi di smart working dove prima non c’erano e che richiedono tempi fisiologici di riorganizzazione».

Annuncio da fare subito

Prosegue: «Siamo perfettamente consapevoli della difficolta nel mettere a punto un decreto complesso come quello al quale sta lavorando il governo in un momento così drammatico per il Paese e per la sua economia – aggiunge Miani - ma, se per conoscere le modalità e i criteri di sospensione dei versamenti dovuti nei prossimi mesi si può tranquillamente aspettare ancora il tempo fisiologico di studio tecnico, per annunciare il differimento a nuova data di una scadenza impossibile come quella del 16 marzo basta e avanza la volontà politica di annunciarla da ora».

Il piano condiviso con Confindustria

«In questi giorni – spiega il presidente dei commercialisti - anche con Confindustria, abbiamo proposto all’esecutivo una serie di misure fiscali che ci auguriamo siano recepite perché concepite per evitare crisi di liquidità a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Valuteremo i provvedimenti di ampio respiro che il Governo metterà in campo, ma per adesso, già nelle prossime ore, è il momento di rassicurare i contribuenti e i professionisti sul differimento tecnico di qualche settimana delle scadenze del 16 marzo».