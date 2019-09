Rivolta contro gli Isa, commercialisti in sciopero il 30 settembre e il 1° ottobre Tre le richieste: la disapplicazione degli Isa per il 2018, il rispetto dello Statuto del contribuente e la consultazione della categoria nella formulazione di norme e procedure che la riguardano di Federica Micardi

Partite Iva, tutti i chiarimenti sulle pagelle fiscali

2' di lettura

I commercialisti hanno indetto il loro primo sciopero per lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre.

Le associazioni di categoria, unite, hanno deciso di incrociare le braccia per sottolineare il profondo disagio in cui la categoria è costretta a lavorare.

Gli Isa, indici sintetici di affidabilità contributiva, con tutte le incertezze che li riguardano, sono solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La decisione è stata comunicate ai soggetti competenti (ministero dell'Economia, ministero della Giustizia, Garante per lo sciopero, agenzia delle Entrate, Corte costituzionale e Commissioni tributarie) già venerdì, ultimo giorno utile per far cadere il primo giorno di astensione dal lavoro il 30 settembre.

Si tratta, si legge nel comunicato «di un segnale estremo e tangibile , di un malessere che incide ormai da troppo tempo, non solo sui professionisti che li assistono, ma anche sugli operatori economici».

LEGGI ANCHE / I chiarimenti sulle pagelle fiscali

Tre le richieste espresse dalla categoria: la disapplicazione degli Isa per il 2018, o almeno la loro applicazione facoltativa, il rispetto dello Statuto del contribuente e la consultazione della categoria nella formulazione di norme e procedure che la riguardano.