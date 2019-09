Commercialisti, sciopero e sit-in per protestare contro gli Isa

L’astensione in Commissione tributaria

L'adesione del commercialista allo sciopero può essere comunicata in due modi, in forma orale o in forma scritta. Se si opta per la forma orale, il giorno dell'udienza ci si presenta in Commissione tributaria e si dichiara di non partecipare perché si aderisce allo sciopero. Se si sceglie la forma scritta l'atto, sottoscritto in carta libera con l'adesione del professionista allo sciopero, va depositato presso la segreteria della Commissione tributaria presso cui pende il ricorso almeno due giorni prima dell'udienza (entro il 27 settembre). In teoria, depositata nei termini la comunicazione, non sarebbe necessario presentarsi in udienza; in via cautelare, però, essendo anche il primo sciopero della categoria, si suggerisce comunque di presenziare all'udienza per verificare che sia stata regolarmente acquisita la dichiarazione di astensione. Il rischio, infatti, nell'ipotesi di mancata ricezione, è che la commissione proceda alla trattazione della causa riportando l'assenza non giustificata del commercialista-difensore e ciò potrebbe motivare il cliente, soprattutto in caso di esito negativo della controversia, a proporre un'azione di responsabilità nei confronti del professionista incaricato. Poiché la pubblica udienza è facoltativa, infatti, la causa può essere discussa anche senza la partecipazione del difensore.

In caso di dichiarazione di adesione allo sciopero, il giudice ne prende atto e può scegliere tra due tipi di rinvio: «a data fissa», e quindi stabilire un'altra data, ravvicinata, per l'udienza, oppure «a nuovo ruolo», in questo caso i tempi potrebbero essere un po' più lunghi.