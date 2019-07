Commercialisti, si amplia il rischio di concorso nei reati

Già in passato la Cassazione ha individuato casi di concorso del commercialista in reati tributari. Per la Corte il contributo causale del consulente nel reato può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche. Il concorso, quindi, può essere sia morale, sia materiale, ma occorrono le prove delle modalità della sua esecuzione, del rapporto con le attività poste in essere dagli altri concorrenti e della reale partecipazione.

La Cassazione ha sempre evidenziato che il professionista deve essere sorretto dalla coscienza e volontà di commettere l’illecito e quindi dalla consapevolezza di aver intenzionalmente dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato del cliente, rimanendo così esclusi gli atti di natura colposa, come gli errori materiali o concettuali dovuti cioè a negligenza o imperizia.

Sul fronte dei costi, (Cassazione 39873/2013) risponde di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti il commercialista che contabilizza nelle dichiarazioni del cliente fatture che sapeva essere false o per le quali avrebbe dovuto, quanto meno, sospettare del carattere fittizio.

Il commercialista che tiene sistematicamente la contabilità del contribuente accusato di dichiarazione infedele risponde del reato a titolo concorsuale pur non avendo tratto alcun profitto (Cassazione 24967/2015).

In tema di emissione di fatture false (Cassazione, sentenza 17418/2016) risponde del reato il professionista che suggerisce ai clienti di utilizzare questi documenti per abbattere il carico fiscale, a nulla rilevando l’effettivo inserimento delle stesse in dichiarazione. Il concorso (sentenza 1999/2018) può essere integrato anche con la semplice consapevolezza da parte del professionista del reato che sta commettendo il proprio cliente anche senza esserne l’ispiratore . Ad esempio la Cassazione lo ha previsto per indebite compensazioni certificate dal commercialista: i giudici hanno ritenuto che la certificazione provasse la conoscenza del reato da parte del professionista.