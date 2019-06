Commercialisti, specializzazioni sconsigliate ai giovani

Solo un'azione mirata, strutturale e di sistema può affrontare le sfide che il mercato pone. In realtà, necessita mettere al centro dei lavori dell'organismo centrale la disponibilità della categoria ad assumere, nei confronti delle Istituzioni, le responsabilità che sono proprie dell'attività del commercialista.

Bisogna fare in modo che per il commercialista, come per l'avvocato, per l'ingegnere, per il geometra e per tutte le altre attività professionali ordinistiche, esista l'obbligo della sottoscrizione degli atti prodotti. Il commercialista, quale incaricato di pubblico esercizio e per la difesa della dignità che gli è propria, deve, in virtù di una norma specifica da emanare, firmare tutti gli atti tipici di gestione poste in essere per il cliente, richiesti dalla pubblica amministrazione, per ottenere agevolazioni – esenzioni- contributi - dichiarazioni e così via.

Solo attraverso la sottoscrizione degli atti elaborati all'interno dello studio e quindi l'assunzione di responsabilità è possibile acquisire la dignità di professionista. Il concetto di specializzazione, tanto ventilato dal presidente del Consiglio nazionale, non è certamente importante se si vuole dare ai giovani la possibilità di affezionarsi alla professione. Il professionista meno giovane che opera sul mercato da diversi anni ha già acquisito una propria dignità professionale sia a livello personale che di studio, per la qual cosa la specializzazione cui è riferimento il dibattito, non gli serve.

Gli studi moderni, in chiave nazionale, europea ed internazionale sono costituiti in studi interprofessionali associati all'interno dei quali ci sono professionisti la cui specializzazione è avvenuta o dal mercato o con la frequenza di stage a proprie spese.

Il Consiglio nazionale dovrebbe spendere le proprie risorse ed energie nel preparare corsi di aggiornamento culturale inteso nel senso di sviluppare il concetto moderno di fare la professione in rete, per servire il cliente a 360 gradi.