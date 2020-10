Commercialisti, al via la piattaforma web per la certificazione dei contratti Frutto dell’intesa con l’università di Tor Vergata, il nuovo strumento telematico sarà presentato durante un webinar il prossimo 28 ottobre di A. D’A.

La convenzione sottoscritta nel 2016 tra Consiglio nazionale dei commercialisti e università di Tor Vergata, finalizzato all'abilitazione della categoria alla certificazione dei contratti delle aziende da loro assistite, si arricchisce di una piattaforma telematica che renderà più agevoli le procedure.

Sarà possibile svolgere a distanza anche il contraddittorio tra il datore di lavoro, il collaboratore e la Commissione istituita presso l'ateneo romano, in modo tale che il contratto tra le parti possa essere certificato anche telematicamente. Una novità che secondo il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Roberto Cunsolo, «facilità e snellisce di molto il lavoro dei tantissimi colleghi che si occupano di lavoro». L'ateneo di Tor Vergata rientra tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro previsti dal Dlgs 276/2003.

La nuova piattaforma web sarà presentata nel corso del webinar intitolato «La certificazione dei contratti di lavoro», organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, che si terrà in diretta il 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per seguire l'evento in diretta, bisognerà collegarsi al link: https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/acquista-con-crediti.aspx, cliccare su: SELEZIONA, nel riquadro “Eventi in diretta (Webinar) - con crediti” cliccare su: RICHIEDI, nel riquadro «WEBINAR NAZIONALE 28/10/2020 LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO».