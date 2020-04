Commercio, bar, ristoranti, parrucchieri: come cambiano i «bonus» per chi non riprende il lavoro nella fase 2 Una platea di circa 7 milioni di persone che avranno ancora bisogno di sostegno dopo che nei mesi di marzo e aprile sono stati “salvati” dal paracadute della cassa integrazione o dal bonus 600 euro di Francesca Barbieri

Commercianti al dettaglio, addetti di bar e ristoranti, artisti dello spettacolo, parrucchieri ed estetiste. E ancora: agenti di viaggio e scuole guida.



Lavoratori autonomi e dipendenti che il 4 maggio resteranno ancora fermi ai blocchi di partenza: alcuni fino al 18 maggio non potranno riprendere la propria attività, altri addirittura dovranno aspettare fino al 1° luglio. Per altri, invece, ci sono ancora molte incertezze da dipanare.

Una platea di circa 7 milioni di persone che avranno ancora bisogno di sostegno dopo che nei mesi di marzo e aprile sono stati “salvati” (non tutti) dal paracadute della cassa integrazione o dal bonus da 600 euro.

Uno studio dell'Inps ha evidenziato che ai lavoratori autonomi è andato quasi il 70% dei bonus , seguiti dai lavoratori a tempo determinato in agricoltura. Pochi sussidi invece sono andati ai lavoratori dello spettacolo.

Ma vediamo come cambieranno i sussidi e quali sono le novità in arrivo per i lavoratori e le famiglie in difficoltà con il decreto Aprile allo studio del Governo che punta a chiudere il testo entro domani 30 aprile.

Bonus da 800 euro automatico e selettivo (a maggio)

«Il mio obiettivo è che l'indennità per gli autonomi possa essere erogata in 24 ore, automaticamente a tutti» quelli che ne hanno beneficiato «nella prima ondata». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Def il 28 aprile a proposito della misura che sarà rinnovata con il prossimo decreto di aprile anti-Coronavirus.

Con 7 miliardi di euro messi a budget, il bonus dovrebbe essere prorogato per due mesi e passare da 600 a 800 euro.

Le regole per aprile restano invariate e la platea non cambia. A maggio - per la terza mensilità - invece potrebbe scattare una selezione: «I criteri allo studio sono sostanzialmente due - spiega Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell’Economia Gualtieri -: i codici ateco dei settori ancora escluse dalla ripresa dell’attività o un limite di Isee, che potrebbe essere fissato a 35mila euro». Un altro criterio potrebbe essere quello di considerare i carichi di famiglia.