Commercio e diritti umani, alta tensione tra Stati Uniti e Cina Lo scontro sui diritti umani a Hong Kong sta mettendo a rischio anche i negoziati sul commercio tra Washington e Pechino di Luca Veronese

(REUTERS)

3' di lettura

Le proteste di Hong Kong stanno mettendo a rischio anche le relazioni economiche tra la Cina e gli Stati Uniti. Pechino non è disposta ad accettare interferenze su una questione «interna» e spinosa come quella dei diritti umani nell’ex colonia britannica. Gli Stati Uniti con l’approvazione del Democracy Act non intendono stare a guardare. Mentre gli accordi sul commercio tra le due potenze mondiali è appeso a un filo. Sono già evidenti gli effetti di queste tensioni sui mercati finanziari così come sulla crescita dell’economia globale.

Slitta l’accordo sul commercio

Il mini-accordo commerciale annunciato fra Stati Uniti e Cina potrebbe non essere chiuso quest’anno. Secondo fonti americane vicine ai negoziati, l’intesa potrebbe slittare al prossimo anno a fronte di trattative più complicate. Le parti sembrano ancora lontane da una stretta di mano.

Il ministero del Commercio di Pechino - per tentare di raffreddare le tensioni - ha tuttavia fatto sapere che la Cina si adopererà per raggiungere in tempi rapidi un accordo commerciale di «prima fase» con gli Stati Uniti e ha assicurato che i canali di comunicazione restano aperti.

Il regime cinese si dice dunque disposto a dialogare con gli Usa per risolvere le reciproche preoccupazioni di fondo, partendo da posizioni di uguale peso e contando sul rispetto reciproco. «Questo è in linea con gli interessi sia della Cina che degli Stati Uniti e del mondo», ha detto Gao Feng, portavoce del ministero.



Gli economisti hanno già avvertito che la prolungata disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti sta aumentando i rischi per l’economia globale, interrompendo le catene di approvvigionamento, scoraggiando gli investimenti e indebolendo la fiducia delle imprese.

Il completamento di un accordo commerciale - almeno di «fase uno» - potrebbe però non essere siglato prima del 2020, secondo quanto riferito all’agenzia Reuters da esperti del settore e da persone vicine alla Casa Bianca.

La distanza sui dazi tra Pechino e Washington

Pechino preme per un più ampio ritiro delle tariffe scontrandosi con la fermezza degli Stati Uniti.

Alcuni funzionari di Pechino, nelle sorse settimane, avevano fatto intendere che il presidente cinese Xi Jinping e Trump avrebbero potuto firmare un accordo già all’inizio di dicembre.