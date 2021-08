Commercio globale: chi traina la ripresa

Le esportazioni dell’area Euro: un recupero a piccoli passi

Per quanto riguarda l’area Euro, la situazione di sostanziale lockdown delle grandi economie a partire dal mese di novembre 2020 fino ad aprile 2021, ha pesato sul ritmo di recupero. La variazione percentuale a 12 mesi dei volumi esportati, dopo essere finalmente tornata a gennaio 2021 intorno allo 0% dopo 15 mesi consecutivi di declino, segna ora un incoraggiante +7,3%. Non è certo un dato brillante, ma va valutato in una prospettiva temporale più ampia. Infatti nel 2020 l’area Euro ha subìto il colpo inflitto dalla pandemia in maniera più pesante rispetto al resto del mondo.

EUROZONA-ANDAMENTO DEI VOLUMI DELLE ESPORTAZIONI Variazione % 12 mesi - media mobile 3 mesi

La recrudescenza della pandemia nel continente europeo nella stagione invernale ha ovviamente influenzato in misura maggiormente negativa le esportazioni verso i Paesi europei, sia appartenenti all’Unione Europea (UE, barre viola) sia extra-UE (barre celesti), che insieme corrispondono a circa il 40% delle esportazioni totali della nostra area valutaria. Non ne hanno risentito invece le esportazioni verso la Cina (barre verde scuro), che hanno consolidato il trend positivo iniziato a luglio 2020. Finalmente a partire da febbraio 2021 si è osservata un’espansione degli scambi verso gli USA (barre rosse) e l’America Latina (barre viola). In netta controtendenza il dato delle esportazioni verso gli altri Paesi asiatici (barre gialle, -4.35% ad aprile 2021) probabilmente influenzato in maniera determinante dalla seconda grave ondata pandemica in India ed il conseguente lockdown che ha coinvolto 1,3 miliardi di persone.

Polonia, Turchia e Svizzera: le locomotive del continente europeo

All’interno delle singole macro-aree geografiche ci sono delle differenze importanti tra Paesi che è interessante analizzare. Si consideri ad esempio l’andamento del volume delle esportazioni verso i Paesi dell’UE extra Eurozona, con cui ci sono i legami più intensi dal punto di vista commerciale e che sembra ancora non avere agganciato pienamente i ritmi dell’espansione globale.





EUROZONA, ANDAMENTO DEI VOLUME DELLE ESPORTAZIONI Variazione % 12 mesi - media mobile 3 mesi

I dati visualizzano ovviamente un impatto preponderante delle esportazioni verso il Regno Unito (barre rosse), che costituiscono oltre il 50% dei volumi.

A tal proposito vale la pena notare come il trend di calo degli scambi sia visibile già a partire da ottobre 2019, in concomitanza con i complicati round di negoziazione della Brexit che avevano accentuato a dismisura l’incertezza nel breve termine. Ovviamente la pandemia ha peggiorato la situazione, ma è ragionevole inferire che una parte del calo rilevato nel momento di nadir a giugno 2020 possa essere attribuibile al fattore Brexit.

Il nuovo colpo ricevuto dai volumi esportati nell’inverno 2021 plausibilmente è invece attribuibile al duro lockdown dell’economia britannica a seguito della forte onda pandemica che ha interessato il Paese. Con le riaperture disposte a marzo 2021 ed una ritrovata stabilità delle regole di ingaggio, si presume che il trend di recupero possa consolidarsi, riportando i valori in crescita dopo anni di contrazione degli scambi.

Spiccano invece in positivo le esportazioni verso la Polonia, tornate in crescita tendenziale già da diversi mesi (barre gialle). Ad aprile 2021 il ciclo appare tornato in espansione anche per quanto riguarda gli altri Paesi UE, a conferma di una crescente resilienza ed adattamento delle economie europee al mutato contesto.

Parimenti importante è la decomposizione relativa ai Paesi europei extra-UE, altro sbocco fondamentale per l’export dell’area Euro.