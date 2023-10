Commercio: Istat, vendite al dettaglio ad agosto -0,4%, su anno +2,4%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ad agosto calo del commercio al dettaglio sia in volume, con la perdita di mezzo punto, che in valore (-0,4%). Continua la flessione delle vendite dei generi alimentari con un -0,2% in valore e -0,7% in volume, che di quelli non alimentari rispettivamente -0,3% e -0,4%. Nel periodo tra giugno e agosto 2023 il dettaglio registra una crescita di quattro decini di punto e la perdita di un punto percentuale in volume. Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+1,3%) e calano in volume (-0,7%) mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore (-0,2%) sia in volume (-1,1%). Su base tendenziale ad agosto le vendite al dettaglio aumentano del 2,4% in valore e registrano un calo in volume del 4,1%. Le vendite dei beni alimentari crescono del 5,6% in valore e diminuiscono del 4,1% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari registrano una variazione negativa sia in valore (-0,3%) sia in volume (-4,2%). Nel non food si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i prodotti di profumeria e la cura della persona (+4,7%), mentre registrano il calo più consistente elettrodomestici, radio, tv e registratori (-6,9%). «Ad agosto 2023 si registra una diminuzione congiunturale delle vendite al dettaglio sia in valore sia in volume per entrambi i settori merceologici - spiega l’Istat in una nota -. A livello tendenziale, si continua a registrare un aumento delle vendite in valore, determinato esclusivamente dal comparto alimentare, che si contrappone ad una diminuzione di quelle in volume». Rispetto ad agosto 2022, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per la grande distribuzione (+4,8%), le vendite del commercio ambulante (+1,3%) e l’e-commerce (+1,4%), mentre è in lieve calo per le imprese operanti su piccole superfici (-0,2%). «Ad agosto il valore delle vendite è in crescita in tutte le forme distributive ad eccezione delle imprese operanti su piccole superfici - rimarca l’Istituto -. È ancora la grande distribuzione non specializzata a prevalenza alimentare, soprattutto i discount, a registrare l’aumento più significativo, mentre le vendite degli esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare sono in diminuzione».