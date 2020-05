Commercio Italia-Cina, Bazzoni: «Così traineremo la ripresa nella fase 2» Intervista a Paolo Bazzoni, manager bocconiano e neopresidente della Camera di commercio italiana a Pechino di Rita Fatiguso

Il mercato cinese è troppo importante per non presidiarlo in frangenti così delicati. Aziende del calibro di Snam, Fincantieri, Bonfiglioli, Bracco, Modula, Piaggio, Nordica, Goldengoose - per citarne alcune -, sono entrate in pista in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo della Camera di commercio italiana a Pechino.

Il neopresidente Paolo Bazzoni, manager bocconiano in Cina con Prysmian, ora con Bonfiglioli, guiderà il rinnovamento partendo dalla premessa che «la Camera è un’azienda al servizio delle nostre aziende».

Presidente Bazzoni, quanto peserà la nuova composizione del board nell’azione della Camera di Commercio?

Il nuovo direttivo è un ottimo mix delle principali componenti dell’industria italiana localizzata in Cina. É un messaggio chiaro e forte che viene dalle aziende, da chi lavora sul territorio condividendo il programma di sviluppo impostato per sfruttare al meglio tutte le opportunità per le nostre aziende in Cina e trainarne la ripresa nella fase 2.

Come intendete realizzare il programma?

Innanzitutto, focus sul territorio: copertura capillare di ciascuna area in cui operano i nostri soci in questo sterminato territorio cinese con responsabilizzazione degli uffici delle varie aree che dovranno sviluppare servizi su misura e di supporto alle aziende che creino integrazione con i referenti cinesi e le istituzioni locali. Inoltre efficienza e qualità dei servizi, inclusività di tutte le competenze per alzare il livello di visibilità e promozione del sistema di business Italia lavorando in modo sinergico con le istituzioni tutte. Collaborazione e collegamento, infine, con le associazioni industriali e di categoria in Italia e in Cina.

Camera e istituzioni: quale rapporto tra questi due elementi?

Abbiamo trovato da subito un’ottima intesa con le nostre istituzioni coordinate dall’Ambasciata, fondamentale sia a livello nazionale che sui singoli territori. Sinergia che dovrà estendersi all’intero sistema camerale, alle associazioni degli industriali di categoria.