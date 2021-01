Commercio, a novembre vendite in calo oltre l’8% su base annua. Bene hi-tech e alimentare Diminuzione del 6,9% in valore e del 7,4% in volume anche rispetto a ottobre. L’alimentare si conferma in controtendenza.

(Imagoeconomica)

Gli acquisti degli italiani diminuiscono anche a novembre, il mese del black friday, che solitamente comporta un picco di vendite, sia rispetto al mese precedente sia nel confronto sul 2019: non è un caso però che proprio il comparto hi tech sia tra quelli che segnano una evidente eccezione al rialzo. A pesare sono ovviamente le restrizioni dettate dalle misure anti Covid, la crisi economica e l’incertezza delle famiglie.

Secondo i dati sul commercio al dettaglio diffusi dall’Istat, infatti, a novembre 2020 si stima un calo rispetto a ottobre del 6,9% in valore e del 7,4% in volume. In controtendenza, ancora una volta, solo le vendite degli alimentari (+1% in valore e in volume) mentre gli altri beni diminuiscono sia in valore sia in volume (rispettivamente del 13,2% e del 13,5%).

Rispetto allo stesso periodo del 2019, invece, il calo è dell’8,1% in valore e dell’8,4% in volume. «A determinare il segno negativo – nota l’Istat – sono le vendite dei beni non alimentari, in deciso calo (-15,1% in valore e in volume), mentre le vendite dei beni alimentari sono in aumento (+2,2% in valore e +0,7% in volume)».

«Per il comparto non alimentare si chiude un anno con un consuntivo pesantemente negativo con perdite di fatturato a doppia cifra tra il 20% e il 40% a seconda del settore – osserva Carlo Alberto Buttarelli, direttore relazioni con la filiera e ufficio studi di Federdistribuzione -. Le chiusure dei Centri Commerciali nei fine settimana e le limitazioni alla circolazione delle persone hanno impattato duramente sulle diverse categorie merceologiche del non alimentare, mettendo in forse la tenuta di molte aziende».

Smart working e chiusura ristoranti riempiono il carrello

«Nei primi undici mesi del 2021 le vendite dei prodotti alimentari fanno registrare complessivamente – è l’analisi di Coldiretti – un balzo del 3,3% che evidenzia la tenuta del settore rispetto alla debacle generale. Va tuttavia sottolineato che a novembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno volano soprattutto gli acquisti nei discount alimentari che registrano un aumento del 10,7% a fronte dell'aumento del 3,2% nelle piccole botteghe alimentari e del +2,5% per l'alimentare della grande distribuzione. Una situazione che evidenzia la situazione di difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che per risparmiare orientano le proprie spese su canali a basso prezzo e su beni essenziali come cibi e bevande, nel tempo del Covid. A sostenere le vendite alimentari al dettaglio è in realtà – conclude la Coldiretti – il crollo dei consumi fuori casa in bar, ristoranti e mense per la preoccupazione del contagio, lo smart working e le chiusure forzate che hanno favorito l'acquisto di alimenti da consumare tra le mura domestiche».