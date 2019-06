Commercio, perché l’accordo Usa-Uk conviene soltanto a Trump di Gianluca Di Donfrancesco

Trump dice a May: "resta" e facciamo questo accordo consistente

Un grande accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Nella sua visita a Londra, il presidente Donald Trump rilancia una vecchia suggestione, resa più vivida dalla prospettiva della Brexit, soprattutto agli occhi degli euroscettici (non solo inglesi). Un trattato di libero scambio sarebbe il suggello economico alla special relationship fra i due alleati. Tra gli annunci e la realtà c’è però di mezzo l’oceano. E la convenienza, per Londra, potrebbe essere di gran lunga inferiore di quanto si possa immaginare, anche al netto delle iperboli di Trump.

Un partner inaffidabile

Quanto convenga fare accordi con il profeta dell’America First lo stanno scoprendo i messicani. Dopo mesi di negoziati e minacce per mandare in soffitta il vecchio Nafta (il trattato commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada) e sostituirlo a fine 2018 con il nuovo Usmca, Trump non si è fatto troppi scrupoli ad annunciare dazi contro il Messico, colpevole di non fare abbastanza per fermare i migranti e di non voler pagare il muro che Trump sogna al confine. Questioni che con il commercio hanno ben poco a che fare.

Trattare con la pistola sul tavolo è la specialità di questa Casa Bianca. È la stessa tecnica usata con la Cina, con la Corea del Sud, con il Giappone e anche con l’Europa, convinta a riaprire negoziati commerciali sotto la minaccia dei dazi al 25% sulle sue auto. Difficilmente un trattato tra Washington e Londra potrebbe avere un percorso differente. Trump, come al solito, non ha nascosto le sue intenzioni e ha già dettato le condizioni: convinto che dopo la Brexit, soprattutto se questa dovesse avvenire senza un accordo con l’Unione Europea, Londra avrà un disperato bisogno di trovare mercati di sbocco alternativi per le sue merci e suoi servizi, il presidente degli Stati Uniti ha chiarito il negoziato deve investire anche la sanità pubblica britannica.

