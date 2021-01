Commercio, a un anno dall’accordo Cina e Usa già litigano sui target mancati

Pechino replica che nel 2020 l’incremento delle importazioni dall’America è stato del 9,8% e che, tecnicamente, il target della Fase 1 copriva due anni di acquisti.

Di certo non è un bel segnale per chi dovrà cogliere il testimone di Robert Lighthizer, l’avvocato capodelegazione Usa che ha siglato l’accordo insieme al cinese Liu He, vice primo ministro.

L’agenda è ancora densa di temi, incluso il completamento della Fase 1 e le tariffe su altri prodotti. Per non parlare delle ulteriori fresche decisioni delle Dogane americane di bloccare gli arrivi di cotone e pomodoro dallo Xinjiang (valore: 19 miliardi nel 2020) perchè sarebbero frutto di lavoro forzato.

«Non è chiaro come i funzionari possano riprendere i contatti - dice He Weiwen della Renimn University - ma la direzione è che entrambe le parti dovranno trovare un modo per gestire le differenze e perseguire la cooperazione».

L’incertezza sui colloqui

I colloqui potrebbero iniziare con lo stato di avanzamento dell'accordo Fase 1 e rimanenti tariffe. Secondo i dati ufficiali rilasciati giovedì 14 gennaio, l’attuazione dell’accordo commerciale di fase uno, che segna il suo primo anno venerdì 15 gennaio, ha registrato progressi.