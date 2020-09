Commerz, il nuovo ceo viene da Deutsche Bank: è Manfred Knof Dopo mesi di turbolenze scelto il nuovo capoazienda: entrerà in carica il primo gennaio

Manfred Knof (Reuters)

Commerzbank ha nominato Manfred Knof come suo amministratore delegato. Il manager viene dalla rivale Deutsche Bank, dove ricopre il ruolo di responsabile della divisione retail: entrerà in carica il primo gennaio.

«Manfred Knof è un top manager esperto ed estremamente efficiente che si è dimostrato valido in una vasta gamma di compiti nel settore dei servizi finanziari», ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso sabato sera Hans-Joerg Vetter, presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank . «Apporta le competenze necessarie e le capacità di leadership umana per i compiti che la banca si troverà ad affrontare» ha aggiunto.

Commerzbank si trova in una situazione di stallo da inizio luglio, quando l’allora ceo Zielke e il predecessore di Vetter, Stefan Schmittmann, annunciarono congiuntamente le proprie dimissioni dopo mesi di critiche da parte dei principali azionisti dell'istituto di credito per lo scarso rendimento della banca.

Commerzbank sta attualmente lavorando a una nuova strategia che potrebbe vedere una riduzione dell'organico di 10.000 dipendenti, un taglio di ben 800 filiali al dettaglio e un ridimensionamento della presenza estera della banca.