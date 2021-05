Commerzbank, accordo fatto per il piano da 10mila esuberi

2' di lettura

FRANCOFORTE. Commerzbank ha siglato in tre mesi - tempi record «mai così veloci» - un accordo con i sindacati per realizzare il draconiano piano da 10.000 esuberi annunciato in febbraio, da chiudersi entro il 2024 con l’obiettivo di ridurre i costi e ritornare all’utile già da quest’anno dopo il profondo rosso del 2020. Il pacchetto di incentivi, tra prepensionamenti fino a sette anni e pensionamenti parziali fino a otto anni, fa tuttavia lievitare i costi di ristrutturazione di ulteriori 225 milioni...