Commerzbank «lotta» contro i tempi duri: utile stabile, ricavi giù, più clienti Commerzbank ha chiuso il secondo trimestre 2019 con utile netto pari a 271 milioni, contro 272 dello stesso periodo 2018 (-0,3%) e ricavi scesi a 2,13 miliardi (-2,2% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno). In aumento clientela privata, Pmi e più prestiti corporate e salgono gli asset ma il contesto resta difficile di Isabella Bufacchi

«Il contesto macroeconomico? Diciamolo pure, è una lotta!». Così il direttore finanziario di Commerzbank, Stefan Engels, ha messo in risalto stamattina nella conference call con gli analisti il duro contesto entro il quale la banca sta facendo quadrare i conti: Commerzbank ha chiuso il secondo trimestre 2019 con utile netto pari a 271 milioni, contro 272 dello stesso periodo 2018 (-0,3%) e ricavi scesi a 2,13 miliardi (-2,2% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno principalmente a causa del fair value che ha abbassato i ricavi nel settore corporate). In aumento la clientela privata e le Pmi (da 1,1 milioni a fine 2018 a 1,3 milioni a giungo 2029), sono saliti i prestiti corporate e gli asset (da 488 miliardi nel primo semestre 2018 a 518 miliardi nel primo semestre 2019).

Gli interessi attivi, al netto dei costi di rifinanziamento (NII), sono aumentati del 7% nel secondo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo 2018: il calo del costo della raccolta ha consentito di controbilanciare il calo dei margini. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e crediti lordi è pressochè stabile allo 0,8% nel primo semestre (0,9% nello stesso periodo 2018), anche se la banca non esclude accantonamenti sporadici per singoli casi, e una volatilità tra trimestri. I costi sono sotto controllo ma il rapporto tra costi e ricavi resta elevato rispetto alla media europea, al 73,5%. Il costo del personale dovrebbe calare in prospettiva con pensionamenti in aumento nel 2020.

Il contesto tuttavia, sottolinea Commerz, resta difficile: tassi molto bassi e attesi ulteriormente in calo con grande incertezza sull’eventuale impatto positivo dato dal tipo di misure mitiganti che potrebbero essere decise dalla Bce; il settore bancario tedesco è molto competitivo; il rallentamento economico in Germania è forte e il Pil tedesco è previsto in crescita quest’anno a +0,4%; i requisiti prudenziali sono in ascesa; il rischio Brexit.