Commerzbank: nel 2019 più ricavi e meno costi, utili in calo a 644 milioni Commerzbank ha chiuso il 2019 con un utile netto di 644 milioni in calo dagli 862 milioni del 2018 ma ricavi e CET1 in aumento di Isabella Bufacchi

(Reuters)

2' di lettura

Commerzbank chiude il 2019 con più ricavi e più clienti, meno costi, meno personale e meno rischi, una solidità patrimoniale migliore ma la redditività non sale, con il RoE sceso al 2,2% dal 3,1% del 2018 e un dividendo di 15 centesimi dai 20 dell’anno scorso. Hanno pesato gli oneri straordinari per la riduzione del personale, tassi negativi che corrodono i margini, ma resta il fardello di alti costi che calano lentamente, con il rapporto cost/income al 78,3% nel 2019. La digitalizzazione e la modernizzazione della banca con l’It prosegue a ritmo serrato.

La seconda banca privata tedesca Commerzbank ha presentato oggi i conti 2019 con un utile netto di 644 milioni, in calo dagli 862 milioni dell'anno precedente per oneri di riduzione del personale, ricavi leggermente aumentati a 8,64 miliardi dagli 8,57 del 2018: in particolar modo i ricavi sono saliti del 6,8% nell’ultimo trimestre 2019, andando meglio del previsto. L'utile operativo, a 1,26 miliardi, anche questo migliore del previsto.

Il Common Equity Tier 1 è salito a 13,4% dal 12,9%, i costi sono stati ridotti a 6,77 miliardi. Il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali è rimasto sotto l’1%, chiudendo il 2019 a quota 0,9%.

La banca ha presentato un trend in crescita nel numero dei clienti e degli assets. Nel 2019 la clientela privata e le più piccole Pmi sono cresciute di circa 473.000 in Germania e il volume dei prestiti è aumentato del 16% a quota 261 miliardi. Nel corporate banking, i prestiti sono aumentati di 6 miliardi portandosi a 88 miliardi con un aumento dei ricavi.

Per il 2020, Commerzbank punta a ricavi e un dividendo a un livello equiparabile al 2019, un CET1 almeno al 12,75% e costi sotto controllo ma con investimenti in IT.