Commerzbank svetta a Francoforte: conti oltre attese, dividendo e solida guidance

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Commerzbank scatta alla Borsa di Francoforte dopo avere annunciato un utile superiore alle attese, in particolare nel quarto trimestre del 2022, unito al pagamento di una cedola ed avere indicato che redditività e remunerazione dei soci aumenteranno nel 2023. Il titolo della seconda banca tedesca poco dopo le 11 sfiora un guadagno del 9%, registrando una delle migliori performance dell’indice Stoxx Europe 600, mentre il DAX 30 di Francoforte è in lieve rialzo.

L'utile del IV trimestre sale a 472 milioni, sopra il consensus

L’utile netto del quarto trimestre di Commerzbank è salito a 472 milioni di euro, da 421 milioni nello stesso periodo del 2021, superando nettamente il consensus che puntava a 374 milioni. Il margine di intermediazione è aumentato del 13% a 2,36 miliardi, restando in questo caso un po’ sotto al pronostico. Sull’insieme del 2022, Commerzbank ha realizzato un utile netto di 1,44 miliardi, “il risultato migliore da oltre dieci anni” a questa parte, contro 430 milioni nel 2021, "malgrado un contesto economico difficile e gli oneri straordinari" legati alla filiale polacca mBank. L’utile operativo è balzato del 77,5% a 2,1 miliardi, con ricavi in crescita del 12% a 9,5 miliardi. Il margine netto di interesse, in particolare, è migliorato del 33% a 6,45 miliardi. Commerzbank sottolinea di essere riuscita a ridurre i costi “malgrado le tensioni inflazionistiche”: le spese operative sono diminuite del 6,2% a 5,8 miliardi. Il cost/income delle attività operative è diminuito al 68,6% dal 79,3%. Per la prima volta da tre anni, inoltre, la banca verserà un dividendo, che a titolo del 2022 sarà pari a 0,2 euro.

Per 2023 vede utile superiore rispetto allo scorso anno

Per il 2023 la banca prevede un utile netto più elevato rispetto al 2022 e un margine netto di interesse “ben oltre i 6,5 miliardi di euro con un chiaro potenziale al rialzo”. Commerz punta anche a un’ulteriore riduzione dei costi. Il tasso di distribuzione sarà aumentato al 50% dell’utile netto dopo deduzione del coupon di alcune obbligazioni convertibili, dal 30% del 2022. La banca intende anche lanciare un programma di riacquisto di azioni proprie per 122 milioni di euro, soggetto al via libera da parte della Bce. “Commerzbank ha realizzato quello che aveva promesso. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi finanziari e strategici nell’esercizio 2022. Nonostante il difficile contesto economico e i costi straordinari della Polonia, abbiamo più che triplicato il nostro utile netto, che è salito più delle attese. Questo dimostra che la nostra strategia funziona. Il nostro turnaround è un successo. Commerzbank è tornata”, ha commentato il presidente del consiglio di gestione Manfred Knof. La banca precisa che la prevista riduzione di circa 10mila posti a tempo pieno, con quasi 9.000 uscite dall’organico prevalentemente in Germania, è stata “in gran parte finalizzata”. Nella riduzione della rete di sportelli, il gruppo ha inoltre raggiunto il target di 450 filiali in Germania, previsto dal piano “Strategia 2024”, già a metà 2022 e quest’anno punterà all’obiettibo di circa 400 filiali. La rete di sportelli – precisa la banca – è ora affiancata da un nuovo centro di consulenza. Gli analisti di Warburg Research hanno confermato il 'buy' su Commerzbank, con un obiettivo di prezzo di 11,60 euro. Goldman Sachs ha ribadito l'opinione 'neutrale', con un target price di 11 euro e anche Rbc ha mantenuto la raccomandazione 'neutrale' con un prezzo di 9 euro.