Commessa oil & gas in Libia da 217 milioni per il gruppo Antonini

Il gruppo Antonini ha vinto la gara, per un valore di 217 milioni di dollari per il Sabratha platform compression module project, un modulo di compressione che costruirà per la compagnia Mellitah Oil&Gas (un consorzio costituito da National oil corporation of Libya ed Eni North Africa), che sarà installato in Libia sopra una piattaforma gas già esistente a 42 metri sul livello del mare e 120 chilometri dalla costa.

Il gruppo spezzino, per il periodo di realizzazione del progetto, che durerà circa 27 mesi, si servirà di un Floatel, una struttura galleggiante su cui, per sei mesi, vivranno le 150 persone coinvolte nelle fasi di installazione e commissioning.

In Italia le attività di ingegnerizzazione e costruzione

Tutte le attività di ingegnerizzazione, approvvigionamento e costruzione del modulo di Sabratha si svolgeranno in Italia, espletate da soggetti economici nazionali, mentre le attività finali di installazione avverranno in offshore libico.

«Siamo molto soddisfatti - afferma Simone Antonini, ceo del gruppo ligure - di aver firmato la commessa di questo importante progetto voluto sia dal Governo Italiano sia dal ceo dell'Eni, Claudio De Scalzi, in un settore strategico per l’Italia».

Gare in Africa e Medio Oriente

Il gruppo Antonini, prosegue, «sulla scia di quanto delineato da Eni in precedenza, ha deciso di investire in questo segmento di mercato partecipando ai principali bandi internazionali aggiudicandosi importanti contratti Epci (Engineering, procurement, construction and installation) in Africa e Medio Oriente, a seguito dei quali abbiamo aperto una succursale a Tripoli».