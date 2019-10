Commessa privata da 10 velivoli per Piaggio Aero

Negli ultimi nove mesi l’azienda aeronautica italiana - in amministrazione straordinaria dal dicembre dello scorso anno - ha finalizzato ordini per un controvalore totale di 270 milioni, principalmente nelle business unit Motori e Customer service. Ulteriori nuovi contratti, per un controvalore totale di 568 milioni, arriveranno entro la fine del 2019.



Tra questi ultimi si contano i contratti passati al vaglio della commissione in Senato (che dovranno essere approvati, a breve, anche dalla commissione Difesa della Camera). Cioè l’investimento da 160 milioni per il P1HH e i nuovi ordini per le forze armate, da finalizzare entro fine anno, per l’acquisto, per un valore totale di 262 milioni, dei nove nuovi Avanti Evo e il riammodernamento di 19 Avanti e Avanti II .



La business unit Motori, infine, è vicina alla firma di ulteriori contratti per un valore complessivo di circa 125 milioni di euro. «Queste commesse – dice Alessandro Vella, segretario generale della Fim-Cisl Liguria - potranno dare una positiva svolta, sia per quanto riguarda il rientro dei lavoratori in cassa integrazione, sia dal punto di vista di prospettiva industriale».



«Siamo in attesa – prosegue - della convocazione da parte del Governo sulla verifica del piano di rilancio depositato da Nicastro il 12 agosto. Sicuramente avere un’azienda “produttiva”, sia sui motori che sui velivoli, la renderà più appetibile sul mercato per possibili acquirenti che abbiamo un progetto di sviluppo industriale».



«Finalmente – sottolinea Antonio Apa, segretario generale della Uilm di Genova - arrivano buone notizie. Abbiamo sempre sostenuto che serviva uno sforzo del Governo per rimettere sul mercato Piaggio Aero e renderla di nuovo appetibile: il prodotto e le competenze non sono mai state un problema di questa azienda, bensì un patrimonio da non disperdere».