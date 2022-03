Commesse Webuild al record di 45,4 miliardi, per il 92% green

I punti chiave Risultato netto a -56,4 milioni

La solidità finanziaria

Assemblea e dividendo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Webuild ha chiuso il 2021 «con risultati in forte crescita e in linea con i target comunicati», questo «nonostante il perdurare della pandemia e le criticità inflattive legate agli approvvigionamenti di materie prime», come si legge in una nota. In particolare, la società ha registrato nuovi ordini per 11,3 miliardi di euro con un portafoglio ordini al 31 dicembre al record di 45,4 miliardi per il 92% relativo a progetti legati all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg).

Risultato netto a -56,4 milioni

Guardando...