Commissari e cantieri, a Sud 20 miliardi su 41 Coordina Cancelleri

Ci sono il completamento del raddoppio della Pescara-Bari (700 milioni), la Roma-Pescara (600 milioni), la realizzazione della nuova linea Ferrandina-Matera La Martella (365,49 milioni) di cui si parla da quaranta anni, il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Salerno-Reggio Calabria per cui ora ci sono 230 milioni, la linea Palermo-Trapani via Milo (144 milioni), il potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per cui non c’è ancora una stima dei costi. A questi vanno aggiunte le due opere clou delle ferrovie nel Sud, la Napoli-Bari (5.807 milioni) e la Palermo-Catania-Messina (7.250 milioni), commissariate e in corso di lavori già da tempo ma che ora dovrebbero nominare un nuovo commissario con i poteri più ampi previsti dall’articolo 9 del decreto semplificazioni (Gentile dovrebbe lasciare lasciando la poltrona di ad in Rfi).

Quasi tutte al Sud anche le dighe di competenza del ministero delle Infrastrutture: si tratta di completare opere ferme da anni o di metterle in sicurezza. Nei completamenti rientrano le dighe di Maccheronis (Nu), Monti Nieddu (Ca) e Medau Aingiu (Ca), mentre nel secondo gruppo ci sono la cantoniera sul fiume Tirso (Or), sul Rio Olai (Nu), sul Rio Govossai (Nu), sul Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno (Ss), di Monte Pranu sul rio Palmas (Or), di Pietrarossa (En-Ct).

Quanto agli edifici pubblici su cui si prevedono interventi di edilizia statale, ci sono progetti proposti dal ministero dell’Interno per realizzare uffici e alloggi collettivi di servizio in via Leonardo da Vinci a Palermo (2° lotto), per la realizzazione di un centro polifunzionale unico della Ps a Catania (1° e 2° lotto), per la ristrutturazione della caserma Manganelli a Reggio Calabria, per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per accorpare gli uffici di Ps a Crotone, per la realizzazione della cittadella della sicurezza nella Caserma Boscariello con anche il Centro elettronico nazionale a Napoli, per la riorganizzazione dei presìdi di polizia a Reggio Calabria.

Infine le quote di opere localizzate nel Mezzogiorno dei quattro programmi nazionali, per cui non è ancora chiaro quale sia l’orientamento del governo quanto alla scelta dei commissari, in molti casi già presenti con richiami normativi diversi da quelli dell’articolo 9. Si tratta di confermare quelli esistenti estendendo i loro poteri o rinnovarli: in gioco ci sono 3.135 milioni per il dissesto idrogeologico, 695 per le opere idriche, 1.012 per la depurazione. Non ci sono ancora indicazioni quantitative certe per il piano delle bonifiche.