Commissari Ue riuniti con Draghi su tema competitività

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’ex presidente della Bce Mario Draghi ha partecipato quest’oggi al seminario di inizio anno dei commissari europei che si è tenuto, a porte chiuse, a Jodoigne, un comune di 12mila anime ad una cinquantina di chilometri a sudest di Bruxelles, nel Brabante Vallone, in Belgio. A volere l’incontro è stata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che nello scorso autunno ha deciso di affidare all’ex presidente del Consiglio l’incarico di redigere un rapporto sulla competitività dell’Ue, che delinei una «visione per l’economia del futuro».

Draghi è stato invitato a Jodoigne proprio per discutere di quel rapporto, ha spiegato von der Leyen ai commissari nella riunione del collegio del 21 novembre scorso, come riporta il verbale della riunione pubblicato ieri. La presidente oggi ha ringraziato pubblicamente l’ex premier: «Grazie caro Mario - ha detto via social - per l’eccellente scambio oggi con il collegio dei commissari sulla competitività. Abbiamo discusso di molte sfide e ambiti delle politiche. Non vedo l’ora di avere il rapporto, che aiuterà a portare avanti il dibattito su come rafforzare l’economia Ue».

Loading...

Quali siano le sue idee in proposito, l’ex governatore di Bankitalia lo ha lasciato chiaramente intuire nel settembre scorso quando, in un intervento pubblicato dall’Economist, ha ricordato che l’Europa deve affrontare una serie di sfide sovranazionali, che richiederanno ingenti investimenti in un periodo di tempo limitato: nella difesa, per la transizione verde e per quella digitale. Draghi ha sottolineato che, al contrario degli Usa che hanno lanciato l’Inflation Reduction Act usando la leva fiscale, l’Ue non ha alcuna strategia federale per finanziare quegli investimenti.