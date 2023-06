Figliuolo commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine la rosa si è ristretta a un solo nome: Francesco Paolo Figliuolo. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, il Consiglio dei ministri nominerà commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna proprio il generale che ha curato la campagna vaccinale anti-Covid in epoca Draghi e che ora guida il comando operativo di vertice interforze (Covi). Una figura tecnica, come anticipato sul Sole 24 Ore, sulla quale è arrivato il via libera di tutti i ministri interessati e dei partiti della maggioranza.

L’intesa nella maggioranza

Definitivamente tramontata, quindi, l’ipotesi di affidare la struttura commissariale al governatore Stefano Bonaccini, attuale commissario all’emergenza. Sarebbe stata una scelta indigesta soprattutto per la Lega di Matteo Salvini, ma anche il partito della premier Giorgia Meloni avrebbe fatto fatica a sostenerla. Da qui l’opzione tecnica, per la quale erano stati valutati il commissario alla siccità, il veneto Nicola Dell’Acqua, molto apprezzato da Luca Zaia, il capo Dipartimento per la protezione civile, Fabrizio Curcio, e anche Guido Bertolaso, assessore regionale al welfare in Lombardia. Sarebbe stato lui il più gradito in casa Fdi, ma la rottura degli equilibri nella Giunta di Attilio Fontana avrebbe avuto un prezzo troppo alto.

Il generale della lotta al Covid

Nasce da questo risiko la carta Figliuolo. Il generale degli Alpini, di origini potentine, dal 7 novembre 2018 era stato nominato comandante logistico dell'Esercito. Proprio in virtù di questa esperienza fu chiamato nel 2021 dall’allora presidente del Consiglio Mario Draghi a prendere le redini della campagna delle vaccinazioni contro il Covid, al posto di Domenico Arcuri. Compito svolto con successo: il 91,7% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 90,25% ha completato il ciclo. In totale 49,5 milioni di italiani sono stati vaccinati contro il coronavirus responsabile della pandemia.

Il compito della ricostruzione

Spetterà ora a Figliuolo, che avrebbe sciolto la riserva, assumere il timone della ricostruzione in Emilia Romagna, dopo la tragica alluvione che ha distrutto diverse aree della Regione. Il Governo ha stanziato circa 2,2 miliardi di aiuti per fronteggiare l’emergenza. L’amministrazione regionale ha quantificato i danni complessivi in 8,8 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi per i primi 5.885 interventi più urgenti su strade, argini e golene di fiumi, torrenti e canali, spazi ed edifici pubblici.