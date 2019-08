Commissario Ue, taglio parlamentari e manovra: tre sfide per un governo ai ferri corti Entro il 26 agosto andra indicato il candidato italiano per la nuova Commissione Von der Leyen. L’Italia punta alla Concorrenza, ma più passa il tempo e più la strada per raggiungere l’obiettivo si fa in salita. Il 9 settembre approderà alla Camera la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari voluta dal M5S. Dopodiché si dovrà definire il pacchetto delle misure per la prossima manovra di Andrea Carli

Ultimatum Salvini a Conte e Di Maio: intese in fretta o crisi

4' di lettura

Tre prove di quelle politicamente scivolose, due delle quali nell’arco di una manciata di giorni, un’altra che si svilupperà più nel medio termine. Tre partite o nodi non facili e scivolose, che chiameranno in causa un governo, quello Conte, i cui azionisti di maggioranza, M5S e Lega, in queste ore sono sempre più ai ferri corti, come è emerso in Senato con la spaccatura sulla mozione No Tav promossa dai pentastellati. Una nota della Lega ha messo in evidenza che «l’unica alternativa a questo governo sono le elezioni».

In attesa che il quadro si delinei, l’attenzione si sposta sulle sfide: la designazione del candidato italiano per la Commissione Ue, la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari (a breve), e poi la legge di Bilancio 2020 nell’ultima parte dell’anno. «È davanti a tutti che in questi ultimi mesi qualcosa si è rotto tra noi e i 5 Stelle»,ha ammesso Matteo Salvini durante un comizio a Sabaudia.

Entro il 26 agosto: il candidato italiano per la nuova Commissione Ue Entro il 26 agosto il governo Conte dovrà comunicare al presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il nome italiano per la carica di commissario europeo. La settimana scorsa Salvini ha telefonato a Giuseppe Conte, e lo ha fatto poco prima che il premier incontrasse a Roma la presidente della Commissione. In quell’occasione il vicepremier leghista ha fornito una rosa di tre politici. Della lista, sul quale è stato mantenuto sia dal Carroccio sia da Palazzo Chigi il più stretto riserbo, farebbero parte il responsabile delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia e il ministro delle Politiche Ue Lorenzo Fontana. Von der Leyen auspicava che le venisse proposta una figura tecnica di alto profilo e che sul tavolo venisse calato un solo nome. Così non è stato. L’Italia punta a un portafoglio di peso, come ad esempio la Concorrenza. Più si avvicina la scadenza del 26 agosto senza una proposta “ufficiale”, e più la partita potrebbe complicarsi.

Il 9 settembre: taglio dei parlamentari, snodo della legislatura

Superata la prova Ue, si tornerà a “ballare” il 9 settembre. Quel giorno la Camera riaprirà dopo la pausa estiva. E riaprirà con un dossier politico di peso: la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari voluta dal M5S. È l’ultimo dei quattro sì previsti dalla Costituzione. In quanto seconda e ultima lettura, sarà un sì o no secco, senza possibilità di presentare emendamenti e senza possibilità di voto segreto. Potrebbe essere lo snodo della legislatura. Tra le ipotesi, quella secondo la quale Salvini potrebbe far saltare il governo appena in tempo per non approvare in via definitiva la riforma. «Il 9 settembre - scrive il leader politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio - taglieremo definitivamente 345 parlamentari. Manca solo l’ultimo voto e mi auguro nessuno si tiri indietro all’ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Anzi, sarebbe un segnale al Paese. Il segnale di chi non vuol cambiare nulla».