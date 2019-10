Commissione di inchiesta contro le fake news su internet, prima proposta di legge dei renziani

Di qui la necessità di istituire una commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di «diffusione seriale e massiva di fake news attraverso i social network; proponga soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più adeguato contrasto della commissioni di delitti attraverso le piattaforme digitali sulla rete internet e verifichi l’adeguatezza delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e repressione della diffusione sulle piattaforme digitali di fake news e contenuti illeciti».

Le spese per il funzionamento della Commissione (composta da venti deputati e venti senatori) sono stabilite nel massimo di 100mila euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.