Commissione Ue: per Gentiloni un portafoglio economico

Equilibrismo complesso

La composizione politica della nuova Commissione è particolarmente equilibrata. Non solo i due grandi partiti popolari hanno presenze simili, ma la signora von der Leyen è riuscita anche ad accogliere un esponente di un gruppo parlamentare, quello dei conservatori, minore ma essenziale perché le ha concesso la fiducia in un difficilissimo voto a Strasburgo a metà luglio. Nel nuovo esecutivo sarà presente anche un verde (nel tentativo magari di convincere gli ecologisti ad appoggiare la nuova Commissione).

Parola d’ordine: riserbo sulle deleghe

Sulla distribuzione delle deleghe domina ancora l’incertezza. La prossima presidente della Commissione ha fatto della discrezione un marchio di fabbrica. Il suo entourage non ha voluto comunicare con la stampa, in attesa di trovare il compromesso tra i diversi interessi. Una volta presentata la Commissione, i singoli commissari saranno chiamati a una audizione parlamentare. Successivamente, l’esecutivo comunitario deve ottenere un voto di fiducia in ottobre, prima di entrare in carica il 1 novembre.

Gli “esami” per i commissari

Le audizioni non sono una passeggiata. La signora von der Leyen vorrà evitare incidenti. Il polacco Janusz Wojciechowski è sotto inchiesta per irregolarità nelle spese di viaggio quando questi era parlamentare europeo, secondo l’Ufficio europeo per la lotta anti-frode. La francese Sylvie Goulard è invece indagata per avere remunerato un assistente che non lavorava più per lei quando era deputata europea. Secondo Le Point, la signora Goulard ha rimborsato questa estate 45mila euro al Parlamento europeo.